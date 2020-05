KONGE FOR EN KVART MILLION: Åge Aleksandersen og hans Sambandet fenger publikum, også via internett. Aldri før har Åge holdt konsert for så mange – uten å se en eneste en av dem... Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Adressa: 250.000 så Åge Aleksandersen live på nett

Norges rock-konge suveren også digitalt. – Folk har kosa seg, og det er mange kjærlighetserklæringer, sier Aleksandersen.

Det er Adressa som melder om den fabelaktige interessen rundt Åge Aleksandersen og Sambandets eneste konsert på årets sommerturné. Den ble holdt digitalt lørdag kveld og ble strømmet blant annet på Adressas hjemmeside og Åge Aleksandersens egen Facebook-side.

70.000 fulgte med Adressas strømming av konserten, mens 137.000 så den via Aleksandersens Facebook.

I morgentimene var sistnevnte tall oppe i 182.000, skriver Adressa, hvilket gjør at totaltallet passerer 250.000.

I etterkant av konserten lørdag kveld sa Aleksandersen til VG at responsen har vært overveldende.

– Det strømmer inn meldinger. Folk har kosa seg, og det er mange kjærlighetserklæringer. Det er herlig.

Strømmekonserten var satt opp i regi av Adresseavisen, som samarbeider med artister om direktesendinger.

Siden landet stengte ned i midten av mars, har avisen sendt rundt 100 slike konserter. Men ingen av de andre har hatt i nærheten av så høye seertall som Aleksandersen.

– Det nest høyeste seertallet vi hadde var Terje Tysland og det var rundt 22–23 000. Så det var nok over forventningene, sier reportasjeleder for kultur i Adresseavisen, Børge Sved, i etterkant av konserten.

På spørsmål om hvor mye penger de har fått inn via Vipps, svarer Aleksandersen:

– Det skulle du vel likt å visst! Kanskje vi vet i morgen eller mandag. Men vi vet at det også har gått veldig bra. Vi har brukt masse penger på å sette dette opp på den måten vi har gjort, men det ser bra ut.

– Men det erstatter ikke 20 konserter, nei. Kanskje én, sier Aleksandersen, som regner med et omsetningstap på 12 millioner kroner i månedene fremover.

– Vi spiller jo bare om sommeren, sier han.

– Vi er i samme båt som veldig mange andre. Opprinnelig har vi tre konserter på Rockefeller i Oslo i september også, men de tror jeg henger i en tynn tråd. Jeg kan egentlig ikke se for meg at det skjer, men vi venter på at det blir tatt en avgjørelse der, fortsetter han.

– Hva gjør Åge Aleksandersen i sommer når han ikke kan spæll?

– I sommer tror jeg det blir bilferie i Norge.

Du står i en vanskelig situasjon som musiker nå?

– Ja, klart det. Men du ser jo at det strømmer inn meldinger. Det er det som er viktig – hva folk mener og synes, sier Aleksandersen.

– Vi ville ikke gjøre noen strømmekonsert før det var avklart hva vi kunne gjøre av konserter. For vi har et ansvar overfor arrangører og festivaler og sånne ting. Men når det toget gikk, ble det sånn at vi kunne gjøre den ene her. Det var veldig fint. Vi kosa oss fælt.

– Hvordan er det å holde konsert uten publikum?

– Det er en helt merkelig situasjon. Men vi hadde jo noen kamerafolk å snakke med som var ganske entusiastiske og smilte og var litt med. Men det er en mildt sagt merkelig situasjon, sier han.

Håpet nå er at sommerturneen 2020 i stedet blir utsatt til sommeren 2021.

– Det er planen, og slik det ser ut nå klarer vi å flytte mesteparten av konsertene til neste sommer.

