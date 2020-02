Keith Richards i Rolling Stones tar seg en blås utenfor The Ziegfield Theater i New York. Foto: PETER FOLEY, EPA

Keith Richards stumper røyken

Rolling Stones' gitarist Keith Richards (76), som gjennom karrieren har gjort sigaretten i munnviken til et varemerke, forteller at han har stumpet røyken.

NTB

Å droppe røyken var vanskeligere enn å slutte med heroin, sier musikeren til magasinet Mojo.

– Det var et helvete å slutte med heroin, men det var et kort helvete. Sigaretter er alltid der, og du har alltid gjort det. Bare plukk opp en og tenn på, uten å tenke på det, sier han.

Richards er intervjuet i forbindelse med Rolling Stones' kommende turne i Nord-Amerika, skriver nettstedet Consequence of Sound. Stones-gitaristen, kjent for sitt harde liv i musikkbransjen gjennom fem tiår, har tidligere fortalt at han ikke lenger er interessert i narkotika og ikke drikker noe særlig lenger.

76-åringen sier han ikke har rørt sigaretter siden oktober. Et ønske om å være aktiv musiker så lenge som mulig ligger bak.

– På forrige turné følte både Mick (Jagger) og jeg at vi akkurat var kommet i gang. Vi er nødt til å fortsette med det her, sier Richards.

Stones' kommende turne har passende nok fått navnet «No Filter Tour».

