POPULÆR: Angelina Jordan, her hjemme i Norge før avreise til USA. Foto: PRIVAT

Overveldet Simon Cowell til Angelina Jordan: – Du tok en risk

Angelina Jordan (14) har igjen trollbundet dommerne i «America’s Got Talent: The Champions» – denne gangen med en låt av Elton John.

Oppdatert nå nettopp

Den unge sangstjernen, som kjemper for Norges ære i «America’s Got Talent», hylles igjen – denne gangen for sin tolkning av «Goodbye Yellow Brick Road», fra 1973.

Dette er Angelinas finaleopptreden, som altså er spilt inn på forhånd og presentert på nettet tre dager før resultatet skal kunngjøres. Finalen i sin helhet, der Angelina konkurrerer mot ni andre artister, sendes førstkommende mandag, 10. februar.

Se finaleopptredenen her (Artikkelen fortsetter under)

Heidi Klum var like entusiastisk nå som da hun trykket på gullknappen og sendte Angelina rett til finalen.

– Du gjør din «golden buzzer mama» så stolt! Du er på vei til å bli en superstjerne. Dette var helt utrolig. Du er så god, og jeg er så spent på dine vegne, skrøt Klum.

– Et spesielt menneske

Simon Cowell, talentdommeren over alle talentdommere, holdt heller ikke noe tilbake etter 14-åringens opptreden.

– Det jeg elsket med dette, var for det første at du tok en risk. Det andre er at jeg kommer til å huske denne fremføringen i mange, mange år fremover. Du gjorde ikke det som de fleste normalt ville gjort. Denne låten er vel 40–50 år gammel snart? Men du fikk den til å fremstå ny og aktuell, lød det fra Cowell.

– Du er et helt spesielt menneske, og du har gjort finalen veldig mye bedre ved at du virkelig har hevet nivået, la han til.

(Artikkelen fortsetter under)

TALENTSJEF: Simon Cowell. Foto: Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Dommer Howie Mandel reagerte med å si at han ble fullstendig hypnotisert.

– Ingenting annet eksisterte rundt med. Bare du. Konkurransen er tøff, men du er en verdig vinner. La oss se hvor det ender.

Dommer Alesha Dixon var også nærmest målløs.

– Du er som en gammel sjel i en ung kropp. Fantastisk! Jeg håper superfansen stemmer på deg, for jeg skal stemme på deg, forsikret hun.

Angelina, kledd i gul dress, så like avbalansert og avslappet ut som alltid når hun står på scenen.

Favoritt

Ifølge nettsiden Gold Derby, som spår utfallet av prisseremonier i underholdningsbransjen, viser en tidligere spørreundersøkelse at 63 prosent av programmets seere vil at Angelina skal gå av med seieren.

VG har ikke klart å komme i kontakt med Angelina eller hennes manager etter at klippet ble lagt ut.

Det var før jul at det ble kjent at Angelina Jordan var plukket ut til å konkurrere på amerikansk TV, i en egen variant av «America’s Got Talent» – med undertittelen «The Champions». Der konkurrerer et stort antall tidligere vinnere fra ulike land.

Tusenvis med meldinger

I premiereprogrammet fremførte hun Queen-klassikeren «Bohemian Rhapsody» – noe som altså endte i gullbillett og finaleplass.

– Jeg er veldig fornøyd med alt som har kommet inn av tilbakemeldinger, både fra verdensstjerner og folk fra hele kloden. Jeg har faktisk fått over 40.000 meldinger, skrev Angelina i en epost til VG tidligere i januar – via sin onkel og manager, Michael Astar.

– Selveste Queen har twitret om opptredenen min og sendt meg meldinger. Jeg er utrolig takknemlig for all kjærlighet jeg har mottatt. Jeg håper musikken min kan spre glede og kjærlighet.

Fem år har gått siden Angelina Jordan stakk av med seieren i «Norske Talenter». Den gangen var hun bare åtte år. Nå er Angelina blitt tenåring, og de siste årene har hun kunnet skilte med det ene ærefulle oppdraget etter det andre.

Publisert: 07.02.20 kl. 17:09 Oppdatert: 07.02.20 kl. 17:20

Les også

Flere artikler

Fra andre aviser