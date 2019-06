FJORÅRET: I 2018 var det Mads Hansen som avsluttet Skandinavias største gratiskonsert. Foto: Frode Hansen/VG

Dette må du vite om VG-lista på Rådhusplassen

Fredag 21. juni skal bakken ved Rådhusplassen riste når VG-listakonserten braker løs igjen. Her får du all infoen du trenger før du møter opp på festen.

En rekke store norske, og et par internasjonale, artister inntar VG-listascenen på fredag, og det er klart for et av sommerens musikalske høydepunkter. Det blir som vanlig mange publikummere, og det er lurt å komme godt forberedt.

Sted: Rådhusplassen, Oslo

Dato: Fredag 21. juni

Innslipp: Golden Circle kl. 16:30, hovedinnslipp kl. 17:00

Konsertstart: 19:30

Slutt: 22:05

Slik blir været

Ifølge statsmeteorolog ved Meteorologisk Institutt, Eldbjørg Moxnes, er det neppe noen kjempeidé å møte opp på konserten iført t-skjorte og shorts. På dagen er det ventet rundt 17–18 varmegrader, men utover kvelden vil den falle til rundt 13–14 grader.

– Det ser ut til at det blir noen regnbyger på kvelden. Jeg tror ikke det blir sånn kjempekraftige byger, men det kan bli vått, sier hun.

Det kan likevel være lurt å ha noen solbriller i skjortekragen - det er ventet at solen titter frem mellom skyene periodevis. I tillegg må man forberede seg på at det kan blåse litt på vindutsatte Rådhusplassen.

– Det kan kanskje være rundt 4–5 meter vind per sekund på ettermiddagen, men så roer det seg på kvelden.

Meteorologens råd er derfor å ta med seg en jakke som tåler nedbør, om det så er regnjakke eller allværsjakke. Hun anbefaler også å ha med seg et ekstra plagg man kan ta på seg når det kjølner utover kvelden. Paraplyen må legges igjen hjemme, da det ødelegger sikten for andre.

Scenen flyttes

Nytt av året er at scenen kommer til å være plassert slik at publikum vender mot vannet. Dette for å øke konsertopplevelsen, forteller prosjektleder for VG-lista, Vjollca Moazzem.

– Vi kommer til å snu scenen 90 grader rundt slik at publikum ser ut mot fjorden og artistene på scenen. Konserten har blitt holdt på Rådhusplassen 21 år på rad med samme arenarigg, så dette blir første gangen vi gjør så store grep, sier hun.

Det blir også to innslipp til det indre området slik at det blir mindre kø. Golden Circle-området er også større i år, dersom du ønsker en plass nærmest scenen, må du være tidlig ute. Her starter innslipp 16.30.

Se oversikt under.

Her kan du se showet

Om du ikke har muligheten til å være tilstede på Rådhusplassen, kan du følge hele sendingen direkte både på VGTV og NRK fra 19.30 til 22.00. Mellom 18.45 og 19.30 kan du også få med deg VGTVs Morten Hegseth backstage direkte på VGTV.

På VG-listas Instagram-konto kan du også få med deg forløpende oppdateringer fra showet.

Klikk deg inn på VGs nettsiden for å lese om kjendisene på rød løper. Her kan du også lese om artistene på forhånd.

For første gang blir det også tegnspråktolking av konserten.

Sikkerhet

Hele arrangementet er gratis og alkoholfritt.

Ikke la deg lure av folk som tilbyr VIP-billetter eller lignende. Det utføres kontinuerlige risikoanalyser under planleggingen av arrangementet i samarbeid med politi og andre nødetater. Politiet setter inn ekstra ressurser, og vil være synlige under arrangementet.

Det er ikke lov å ha med flasker inn på publikumsområdet, men det er to kiosker innenfor hvor man kan kjøpe dette.

Det er satt av et eget område for bevegelseshemmede.

Dette kan du ikke ta med: Bannere og plakater

Brannfarlige materialer (engangsgriller, fyrverkeri m.m)

Campingstoler o.l

Drikkeflasker. NB! Dette gjelder kun i det «indre publikumsområdet» på Rådhusplassen.

Dyr

Flasker, bokser eller andre harde, skarpe eller tunge gjenstander

Gjenstander som er forbudt etter norsk lov

Paraplyer (ødelegger sikten for de som stå bak deg)

Profesjonelt foto-/video-/audio-utstyr

Våpen av enhver art

Laserpenner

Selfiestang Vis mer vg-expand-down

Lurt å tenkte på

I fjor kom Tale Maria Krohn Engvik, kjent som Helsesista, med sine beste VG-listatips. Hun anbefalte å ha med nok mat og drikke, ettersom det kan bli mye ventetid. Hun minte også på at man må ta vare på hverandre, spesielt lengst fremme hvor det kan bli mye trengsel.

– Tenk på dem rundt deg, og vær raus med de andre. Ha gjerne med en ekstra frukt du kan gi bort dersom noen har glemt matpakke, lød rådet.

Hun påpekte også at gode sko er lurt, og at det er smart å avtale hvordan man skal komme i kontakt dersom man kommer bort fra hverandre.

Disse skal opptre:

