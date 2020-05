STJERNEPAR: Justin og Hailey Bieber på premieren til dokumentarserien «Justin Bieber: Seasons» i Los Angeles i januar i år. Foto: Mario Anzuoni / X90045

Hailey om kritikken fra Bieber-fansen: – Ikke lett

Hailey Bieber (23) innrømmer at det er strevsomt hele tiden å bli sammenlignet med andre.

Helt siden det ble kjent at Justin Bieber (26) var kjæreste med modellen Hailey Baldwin, som hun da het, har fansen spekulert og sagt sin mening.

Ikke minst var det tungt for mange da Hailey og Justin giftet seg og dermed satte endelig punktum for det lange av-på-forholdet mellom Bieber og Selena Gomez. I over to år har Hailey måttet tåle hard skyts fra mange som mener å vite at hun ikke er rett kvinne for Justin.

Bakgrunn: Sagaen om Selena og Justin

I Facebook-programmet «The Biebers on Watch, der folk oppfordres til å sende inn spørsmål, snakket Hailey åpent om påkjenningen.

– Det er ikke lett, svarte 23-åringen da en innsender ville vite hvordan det føles når alle tar seg friheten til å mene noe om forholdet deres hele tiden.

Uten å nevne spesifikke navn, forteller Hailey at det er vondt å bli sammenlignet med andre kvinner.

– Justin vet at jeg har hatt veldig, veldig store vanskeligheter med mye av det folk sier, og måten folk trekker sammenligninger på. Måten de har fått meg til å føle meg som en dårligere kvinne.

Selena Gomez slapp sår ballade: Fansen tror hun peker på Bieber

Hailey har kommet frem til at mye av kritikken nok kommer fra mennesker som selv sliter med det ene og det andre.

Fru Bieber sier også til seg selv at hun prøver å være overbærende, fordi mange av de dedikerte tilhengerne er altfor unge til å vite hva det betyr å være i et forhold.

– Jeg har kommet til et punkt der jeg tenker at folk får si det de vil. Det vil ikke si at det er lettere for meg. Det sårer fortsatt, men jeg vet likevel at det er latterlig. Ingen andre kan vite hvordan vi har det. Det er heller ingen andres business. Vi vet hvordan vi har kommet dit vi er i dag. Det er også så mye som skjer i kulissene som folk ikke aner noe om, sier hun – uten å utdype.

Hailey får hele tiden underveis oppmuntrende nikk og bekreftelser av Justin, som sitter ved siden av henne når hun svarer på spørsmålene. Justin har tidligere tordnet mot fans for måten de behandler kona hans på.

PÅ VIDEO: Hailey Bieber deltok på SHEIN Together Virtual Festival i helgen til inntekt for arbeidet med corona. Foto: GETTY IMAGES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Det er ikke første gang Hailey forteller hvor tungt det er å stå i stormen. Også tidligere har hun opplyst at hun må styre unna Instagram i perioder for å beskytte seg selv. Fortsatt er hun forsiktig med å lese kommentarfelt.

Noen ganger faller modellen imidlertid for fristelsen til å google seg selv eller lese hva folk skriver under poster på nettet.

– Det får meg aldri til å føle meg bedre, sier hun og legger til:

– Men vi våkner hver morgen og er lykkelige med hverandre, så alle «haters» der ute kan prøve så mye de vil.

Justin og Hailey viser også sin kjærlighet i den nye musikkvideoen til Justin og Ariana Grande (26) – «Stuck With U», der også Grande viser frem sin nye flamme. Låten fikk terningkast fire av VGs anmelder.

Publisert: 11.05.20 kl. 13:06

