Hviterusslands jury disket fra Eurovision Song Contest

Røpet sine favoritter i et intervju, i strid med reglene.

Bloggen Eurovoix var den første som meldte at Hviterusslands jury har blitt diskvalifisert fra kveldens finale i Tel Aviv.

Årsaken er at jurymedlemmene i et intervju har røpet hvem de stemte på i tirsdagens semifinale – noe som ikke er tillatt før hovedfinalen er gjennomført.

Eurovoix skriver at den europeiske kringkastingsunionen EBU bekrefter diskvalifiseringen overfor dem.

Tok affære

En talskvinne for Eurovisions PR-byrå Premier bekrefter diskvalifiseringen overfor VG.

– De hviterussiske jurystemmene har blitt avslørt i et intervju, hvilket er i strid med reglene i Eurovision Song Contest, skriver hun i en e-post.

– I henhold til ESCs avstemningsregler, har den europeiske kringkastingsunion tatt affære og diskvalifisert den hviterussiske juryen fra den store finalen lørdag.

Et samlet resultat godkjent ved ettersyn vil bli benyttet for å avgjøre hvilke land som mottar de hviterussiske jurystemmene, får VG opplyst.

Ifølge Eurovoix røpet Hviterusslands juryleder Valeri Prigun til Tut.by at de bestemte seg for sine tre favoritter så å si samstemt, og at de neste fire plasseringene de rangerte heller ikke var gjenstand for mye diskusjon. Resten ble avgjort på rundt ti minutter.

Deres komplette liste er ikke offentliggjort, men samtlige fem jurymedlemmer skal ha trukket frem Georgia som en favoritt. Estland, Tsjekkia og Australia slo angivelig også an i juryen.

Homofobiske kommentarer

TV-reporteren Yavhen Perlin i Hviterusslands statlige TV-kanal opprørte mange Eurovision-fans tidligere denne uken, under dekningen av den første semifinalen.

Han kommenterte live mens Israels trans-popstjerne Dana International opptrådte, og TV-bildene viste flere i publikum kysse via et «kiss-cam».

Da kameraet fanget opp to menn som kysset, utbrøt Perlin ifølge BBC: «Å, du store min! Vi bør kanskje ikke se på dette!»

Han skal ha vært noe lettet i tonen da kamrea zoomet inn på en mann og en kvinne. «OK, så langt, så godt», sa han ifølge BBC da – men skal på ny ha tatt en nedlatende tone da bildene viste et nytt mannlig par kline, og sa at han håpet kamera snart fanget opp «noen kule par».

Mulig sikkerhetsbrudd

Sikkerheten rundt finalen i Israel har også blitt en snakkis det siste døgnet.

Under torsdagens semifinale skal to menn ifølge Aftonbladet ha kommet seg forbi sikkerhetsstasjonen rundt Eurovision-arenaen og inn på det sikrede området gjennom en uovervåket nødutgang.

Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) har forsikret deltagere, presse og tilreisende om at sikkerheten på arenaen er av høyeste prioritet. EBU bekrefter til VG at de har fått et slikt varsel og sier de har hatt en sikkerhetsgjennomgang av området over natten.

– EBU går aldri på kompromiss med sikkerhet. Vi har tillit til forsikringene som er gitt oss i dag, sier NRKs delegasjonsleder til VG.

Under første semifinale ble TV-kanalen KAN, som sender Eurovision i Israel, hacket under TV-sendingen. Seerne fikk bilder og videoer av eksplosjoner i flere minutter. TV-kanalen ga terrorgruppen Hamas skylden for hackingen.

