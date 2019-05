Madonna postet skandale-opptreden: VG-anmelder ler av «fake news»

VGs musikkanmelder Tor Martin Bøe ler rått av videoopptaket Madonna har postet på sin YouTube-side.

TV-seere og musikkanmeldere brukte lite flatterende ord for å beskrive Madonnas fremføring av klassikeren «Like A Prayer» i pausen under Eurovision-scenen i Tel Aviv lørdag.

«Grusom bizarro-Madonna», skrev VGs anmelder.

Popdronningen sang oppsiktsvekkende falskt gjennom store deler av låten.

– Fake news

Madonna selv har ikke kommentert de massive reaksjonene i sosiale medier, men mandag la hun selv ut innslaget på sin YouTube-kanal. Og det er her de begynner å skurre skikkelig – igjen. For denne fremføringen høres ikke ut som den originale.

– Hahahahahaha. Akkurat da man ikke trodde dette kunne bli mer bisart. Ikke er det særlig godt trikset med heller, man kan høre hvordan autotunen vrir på stemmen hennes, sier Tor Martin Bøe (42), musikkanmelder i VG.

VGTV øverst i artikkelen viser det opprinnelige innslaget. Under ser du vidoen Madonna har postet (Tor Martin Bøes tordentale fortsetter under):

«Du ser på Madonna and Quavos fremføring av «Future»og Madonnas fremføring av «Like A Prayer/Dark Ballet» fra Eurovision», står det under videoen.

Bøe fortsetter nådeløst:

– Fake news, håpløs kosmetisk lydkirurgi og langt verre enn all verdens kaffekopper og vannflasker i «Game of Thrones». Her har XXX millioner TV-seere hørt grusomhetene live, og så prøver man å fikse på det i etterkant. Dette viser generelt en ekstrem mangel på selvinnsikt og forståelse av virkeligheten.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

PÅ SCENEN: Madonna var trekkplaster i Eurovision-pausen. Foto: ORIT PNINI / ISRAELI BROADCASTIN / ISRAELI BROADCASTING UNION

Svenske Expressen skriver at 60-åringen har «forfalsket floppen». Amerikanske Huffington Post påpeker også at «Madonnas ustø stemme plutselig treffer alle toner perfekt». Britiske Metro omtaler også lydfiksingen.

Også under Madonnas video har det strømmet på med kritikk fra seere som påpeker at dette ikke er det samme klippet. I tillegg flommer Twitter over med kommentarer fra folk som ikke synes noe om at Madonna forsøker å dekke over den mislykkede sangen ved å legge på forbedret vokal.

– Ekstra trist

– Det hun sier i Nøtteknekker-mellomspillet blir ekstra gøy nå: «They’re so naive, they think we’re not aware of their crimes.» Joda. Vi er fullstendig klar over at Madonna har en over gjennomsnittlig elendig livestemme, lyder det fra Bøe.

Han legger til:

– Ekstra trist siden det politiske budskapet hennes i slutten har tatt bort litt av den negative oppmerksomheten fra det elendige showet.

(Artikkelen fortetter under bildet)

VG-ANMELDER: Tor Martin Bøe. Foto: Frode Hansen

Det var nemlig ikke bare Madonnas sangstemme som vakte oppsikt lørdag kveld. Oppstandelsen ble også stor i kjølvannet av at hennes norske danser Mona Berntsen (29) var iført det palestinske flagget på ryggen, noe som ble synlig for publikum og alle TV-seerne mot slutten av opptredenen.

