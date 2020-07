BØLGEN: Niklas «Bølgen» Paulsen topper hitlistene med låten «Er ikke verre». Foto: Eivind Haugen

Debutlåten til Niklas (19) gikk rett til topps på hitlistene

Da han teaset låten «Er ikke verre» til over 120.000 følgere på TikTok, tok det helt av på telefonen til Niklas «Bølgen» Paulsen (19).

Eivind Haugen

For mindre enn 20 minutter siden

Tidligere i år kjøpte han en beat på YouTube og la på vokaler. Så brukte han låten på en TikTok-video. Da begynte telefonen å gløde.

– Jeg tror over 30 ulike produsenter tok kontakt med meg de første to timene, sier han til VG.

Han møtte med plateselskapseier Larry Bringsjord for å få råd til hva han skulle gjøre. Han viste også frem litt av musikken sin og gikk fra møtet med platekontrakt i hånd. Så arbeidet han med produsent Henry Lang for å finspisse beaten.

Nå herjer låten på hitlistene. Forrige uke var den nummer én på Spotify, og er denne uken nummer to på VG-lista. Snart passerer den to millioner avspillinger.

TOPPER: Låten til «Bølgen» på topp i Spotify i forrige uke.

– Jeg hadde ingen forventninger. Jeg hadde troa på låten og håpet selvsagt at den skulle gå bra. Men at det gikk så bra er sinnssyk bonus, sier 19-åringen fra Austad i Drammen.

Han forteller at han i mars begynte å bruke TikTok seriøst som en plattform for å vise frem musikken sin.

VG har tidligere skrevet om TikTok som den nye hitmaskinen. Hitlister preges av låter som har blitt kjente via det sosiale nettverket. Artister som Doja Cat og Roddy Ricch har fått sitt gjennombrudd som følge av suksess på appen.

Allerede etablerte artister har også kastet seg på bølgen. Da Drake slapp «Toosie Slide» tidligere i år spurte storavisen New York Times seg om det var «en TikTok eller en sang?».

PYNT: Bølger på skoene til Bølgen. Foto: Eivind Haugen

Først i Norge?

Det er en trend vi kommer til å se i Norge også, tror musikkekspert og tidligere Idol-dommer Sandeep Singh.

– Det virker ikke som TikToks nedadgående kurve har begynt ennå og akkurat nå er det den største kanalen for å nå ut i verden, sier han til VG.

- Det er veldig lett å komme over og dele musikk på TikTok. Flere artister sprer musikken sin gjennom en dans eller et TikTok-vennlig refreng. Vi ser at flere unge bruker TikTok som hovedkilde for å oppdage ny musikk, sier Ida Eline Tangen, musikksjef i P3.

Det er langt fra første gang artister oppdages via sosiale medier, påpeker Singh. Justin Bieber ble oppdaget på YouTube, og Shawn Mendes ble oppdaget på Vine da han covret Bieber.

Men TikTok virker mer tilrettelagt for musikk og har blitt et sted både for å bryte gjennom som artist, men også gjøre seg selv relevant igjen som Jason Deruola har gjort.

– Bølgen er kanskje det første store, norske eksempelet på en artist som bryter gjennom som følge av TikTok, sier Singh.

TikTok: Bølgen har over 120.000 følgere på TikTok. Foto: Eivind Haugen

Bølgen tror ikke følgerskaren har betydd så mye for suksessen så langt.

– Det hjalp nok litt, fordi folk har visst når låten kommer ut og har gledet seg til det. Men det er bare 10–15 sekunder de har hørt, ikke resten.

– At folk spiller låten, er fordi folk liker den. Det er ikke TikTok som har gjort at den er på toppen av lista. Det er fordi folk liker låten, sier han.

Publisert: 16.07.20 kl. 14:24

Mer om Musikk Tiktok

Fra andre aviser