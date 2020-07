LANG FARTSTID: Tone Damli har allerede rukket å være i rampelyset i mer enn 15 år. Foto: Mattis Sandblad / VG

Inntektsfall for Tone Damli

Artistens (32) årsregnskap viser at inntektene har falt.

Nå nettopp

Artisten eier selskapet Tone Damli AS, og nå er årsregnskapet for fjoråret klart. Det viser at inntektene har falt.

I 2018 hadde selskapet 2,38 millioner kroner i inntekter, mens for 2019 er summen 1,52 millioner kroner. Også driftsresultatet har falt fra 1,13 millioner kroner til 426.000 kroner.

Årsresultatet før skatt var 294.169 kroner i 2019, ifølge regnskapet, mens det året før var på 835.202 millioner.

Damli tok ut 606.100 kroner i lønn i 2019, en nedgang på 137.750 kroner fra året før.

I regnskapet, under punktet for fortsatt drift, står det at Covid-19 nå har «påvirket selskapet sin drift og økonomi».

«Dersom dette vedvarer i lengre tid, kan det oppstå forhold som vi pr. i dag ikke har oversikt over, og som kan gi innvirkning på selskapet sin situasjon», heter det vider i notene til regnskapet.

VG har foreløpig ikke lykkes med å komme i kontakt med Damlis manager David Eriksen.

les også Gravid Tone Damli om formen: – Kort lunte

Ved inngangen av 2020 fortalte Damli til VG at hun hadde gode vibber for det kommende året. I vår ble det kjent at Damli og samboeren Markus Foss blir foreldre igjen. Fra tidligere har paret en datter sammen, mens de denne gangen venter en gutt. Hun har tidligere beskrevet at graviditeten har gitt henne kort lunte.

Damli har også nylig gitt ut ny musikk.

Publisert: 07.07.20 kl. 12:00

Les også

Mer om Tone Damli Aaberge

Fra andre aviser