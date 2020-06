GOD SOMMERLÅT: VGs anmelder lar seg imponere av Isah sin nye låt. Foto: Anniken Aronsen / VG

Musikkanmeldelse Isah – «Drukne»: Lekker livstørst

Ingen lydlegger sommeren som Isah. Men hva er det egentlig han synger?

Tirsdag 9. juni holdt Kaleb Isaac Ghebreiesus en innspilt livekonsert på Bergenfest sin Instagramkonto. Som en del av markeringen av nok en festival som ikke ble noe av i 2020.

For øvrig i en uke der varmegradene i Bergen var så jublende høye at det utvilsomt hadde blitt en minneverdig festival basert på været alene. Sånn sett dobbelt ironisk at stavangerrappereren plasket til med førpremiere på «Drukne» som nest siste låt.

Nei, den handler ikke om været i Bergen.

Her er det betraktelig mer eksklusive varer man drukner i.

I et luksusliv som skulle være vel innenfor rekkevidde for den opprinnelige Karpe-protesjeen. 21-åringen utkonkurrerte mentorene som tidenes siste vinner av Spellemann sin Urban-pris, ble mottager av årets gjennombrudd og kåret til årets stjerneskudd på Bylarm. Sannelig var han ikke også nominert til Årets hit med Dutty Dior-samarbeidet «Hallo» – en av to låter med telefontema i kategorien.

Den var på flere måter lyden av sommeren 2019.

«Drukne» kan lett bli – om ikke nødvendigvis årets sommerhit – så i alle fall noe man kan høre mye av i årets sommer. Sammen med Mogilla (Morten Gillebo) og «Hallo»-mann Pluto (Chrisander Rønneseth) i er «Drukne» nok et ømt steg oppover for musikkollektivet SDKT, Isah og stavangerdialektens rytmiske og smektende klang.

Det er en tungt tolkbar språkdans av engelsk og norsk, slik Isah har gjort til kjennemerket sitt. Der klangen av ordene er mer interessante enn ordene. Noen vil kalle det mumling. De om det. Samtidig: Man skal høre ganske godt etter før man får med seg den innskutte «Eg har drukke altfor mye» i refrenget. Så er det da kanskje alkoholen han drukner seg i. Eller livet som sådan. Er det forresten et snev av selvpålagt rogalandsk skam i «eg drikke te eg blir for vemmelig»?

Samme det.



Årets tredje Isah-singel har det samme lettlikte og åpne arrangementet som «Hallo». Beat og strengekopierende synther pakker seg utmerket rundt den karakteristiske produksjonsklippede snakkesyngingen. Før melodien sprer seg uanstrengt over flere oktaver, i et refreng som sitter like klistret som en sammenhengende rekke av varme solkvelder.

Også for dem som ikke befinner seg i en Benz med en Henny.

Publisert: 23.06.20 kl. 12:18

