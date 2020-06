OPPRØRT: Justin Bieber, her på et arrangement i Hollywood i januar i år. Foto: ETIENNE LAURENT / EPA

Justin Bieber raser mot overgrepsanklager

Justin Bieber (26) langer ut mot kvinnen som i helgen tvitret at om at popstjernen skal ha forgrepet seg på henne for seks år siden.

Nå nettopp

En anonym kvinne, som kaller seg Danielle, postet lørdag de oppsiktsvekkende påstandene på Twitter.

Kvinnen var 21 år da det angivelige overgrepet skjedde, mens Bieber var 20. Hun forklarer at hendelsen fant sted på et hotell i Austin i Texas 9. mars 2014.

Anklageren skriver at de to først klinte med hverandre, og at det var frivillig fra hennes side, men at hun «ikke ville gå for langt». Hun beskriver videre hvordan Bieber angivelig brukte fysisk makt.

«Jeg vil ikke gå i detaljer om hva som skjedde etterpå», skriver hun.

Kvinnens Twitter-konto er siden deaktivert, men bildet med hennes tekst er spredt.

Ett døgn tok det før Bieber tok til motmæle – i en lang rekke meldinger på Twitter.

Han skriver at han normalt ikke kommenterer rykter, for han har vært utsatt for «tilfeldige anklager» opp gjennom hele karrieren. Nå vil han imidlertid gå rettens vei.

«Etter å ha konferert med kona mi (Hailey Bieber, red.anm.) og teamet mitt, har jeg bestemt å snakke ut om en sak i kveld», skrev 26-åringen søndag.

«Rykter er rykter, men seksuelle overgrep er noe jeg ikke tar lett på», tordner Bieber.

Han sier han tar affære av hensyn til alle ofre som opplever overgrep, og at han selv ville sørge for å få nødvendige fakta på bordet før han kom med en offisiell uttalelse.

Bieber fortsetter med å fortelle om den aktuelle anklagen fra Danielle.

«Jeg skal være helt tydelig. Det er ingen sannhet i denne historien», skriver Bieber og forklarer at han kan bevise at han ikke var på det hotellet på det aktuelle tidspunktet.

Bieber opplyser videre at han var i byen, og han skal – som kvinnen skriver – ha opptrådt med noen låter som en overraskelse for publikum.

«Det denne personen ikke vet, var at jeg var til stede på dette arrangementet sammen med min daværende kjæreste, Selena Gomez», skriver han.

Husker du? Sagaen om Justin og Selena

Popartisten legger ved dokumentasjon i form av bilder, artikler og kvitteringer, som han mener viser at han selv har sitt på det tørre.

Deadline er blant mediene som omtaler Danielles beskyldninger og Biebers reaksjon.

Bieber sier at enhver anklage om seksuelt misbruk må tas på alvor, og at det derfor er viktig og nødvendig for ham å respondere.

«Men denne hendelsen kan beviselig ikke ha skjedd. derfor vil jeg samarbeide både med Twitter og myndighetene for å gå til rettslig skritt», sier han.

Publisert: 22.06.20 kl. 10:31

Les også

Fra andre aviser