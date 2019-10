HJELPER EKSEN: Anniken Jørgensen, kjent under bloggnavnet Annijor. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Broiler-Mikkel knuste hjertet hennes – nå gir Anniken Jørgensen hjelp til ekskjæresten

Bloggstjernen stiller i videoer som promoterer Mikkel Christiansens nye låt – som spiller på bruddet mellom de to.

Anniken «Annijor» Jørgensen (23) er en av Norges største bloggere – og en av de mest utleverende.

Noe av det hun har levert mest av, er åpenhet rundt bruddet med Mikkel Christiansen (27), som utgjør halvparten av EDM-duoen Broiler. De to var sammen fra hun var 15 til hun var 17, og bruddet skal ha knust henne fullstendig, noe hun også berettet om i en skandalisert og slaktet bok.

Nå har Christiansen, under artistnavnet Mio, gitt ut en singel i samarbeid med Nick Strand (tidligere Seeb-medlem Niklas Strandbråten). En coverversjon av den norske duoen Ice’ 2000-slager «Can’t Get Over You».

Presseskrivet til den nye utgivelsen, fra plateselskapet Universal, trekker også veksler på bruddet: «Teksten i låten kan gjenspeile det mye omtalte forholdet mellom Mikkel Christiansen og Anniken Jørgensen», heter det der.

Avviser gjenforening

Fra artistene selv lyder det: «(...) så tenkte vi at teksten i denne låten passet godt med historien til Anniken. Kult å samarbeide med henne om å lage noe som såpass mange har et forhold til, både gjennom boken hennes og ikke minst egne erfaringer.»

Jørgensen selv bidrar til promotering av utgivelsen: Hun stiller i videoklipp som brukes i sosiale medier for å skape blest om «Can’t Get Over You».

Slik ser det ut:

Bloggeren har også postet klippene i sosiale medier, og på sladreappen Jodel verserer det spekulasjoner om at ekskjærestene har funnet sammen igjen.

Overfor VG avviser Mikkel Christiansen at det har blitt noen gjenforening.

– Nei, vi er ikke sammen igjen. Faktisk har vi verken sett eller hørt fra hverandre på veldig lenge før dette, sier broileren.

– Hvordan er forholdet dere imellom nå?

– Vi har en hyggelig og avslappet tone som bærer lite preg av at vi har hatt en fortid sammen. Vi prater ikke så ofte, men har et avslappet forhold til hverandre. Jeg lot henne kjøre bilen min mens jeg lå på panseret og filmet, så jeg var ikke redd for at hun skulle bære noe nag til meg lenger i hvertfall. Haha.

Teksten og eksen

Christiansen forteller at teksten i «Can’t Get Over You» avstedkom ideen om å få eksen hans med på et vis.

– Vi syntes det hadde vært kult å få med Anniken på det, siden den gjenspeiler historien hennes godt. Hadde kanskje ikke trodd at hun skulle si ja, men videoen ble veldig riktig for låten, så vi er glade for at det gikk i boks.

SINGLE-GUTTER: Mikkel Christiansen (t.v.) og Niklas Strandbråten gir ut singelen «Can’t Get Over You» med førstnevntes ekskjæreste på laget. Foto: Universal Music

– Hvordan var bruddet for deg?

– Var nok ikke noe kult der og da, men jeg husker ikke så mye av det. Jeg er ikke av typen som lar ting gå for mye innover meg.

VG har vært i kontakt med Anniken Jørgensen, hun ønsker ikke å kommentere saken.

