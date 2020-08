SØKER KRISESTIPENDER: Bjarne Brøndbo i D.D.E. Foto: Tore Kristiansen

Norges største artister flokker seg rundt corona-kunstnerstipend

En rekke av landets mest kjente og populære artister har søkt om støtte fra et ekstraordinært utlyst Statens kunstnerstipend. Flere av dem søker ordningen for første gang – og har under 20 prosent sjanse for å få tilslag.

I slutten av mai kunngjorde kulturminster Abid Raja nye ordninger ment å hjelpe et kriserammet norsk kulturliv gjennom pandemisituasjonen.

Blant disse var et ekstraordinært Statens kunstnerstipend (SKS). 70 millioner kroner er øremerket ordningen, og skal fordeles som en engangssum på 100.000 kroner til 700 søkere.

Stipendet forvaltes av Norsk Kulturråd, som opplyser til VG at de fikk inn over 3700 søknader før fristen gikk ut 5. august.

Det betyr at færre enn hver femte søker vil få søknaden innvilget.

Forventer ingenting

I søknadsbunken figurerer et stort antall av Norges mest kjente og kjære artistnavn, som enten aldri har søkt om SKS tidligere, eller gjorde det senest i 2012.*

En av de nye søkerne er D.D.E.-vokalist Bjarne Brøndbo.

– Det skal vel godt gjøres om jeg får noen kroner der, men jeg søker der det er mulig, sier han til VG.

– Mange som sitter og bevilger disse pengene er vant til å bevilge dem til «sine», så jeg forventer egentlig ikke noe som helst. D.D.E. er kanskje ikke en naturlig mottager.

D.D.E.-sjefens utsagn avvises av Trude Gomnæs Ugelstad, leder i Norsk Kulturråds utvalg for Statens kunstnerstipend.

– Det er ingen hos oss som bevilger penger til «sine», sier hun.

– Vårt mål er å sikre kvalitet og mangfold i kulturlivet, og derfor er jeg også glad for at så mange nye søkere har kommet til denne gangen. Dessverre er det altfor få stipendmidler, og hvert år er det mange søkere som blir skuffet.

Brøndbo har i tillegg søkt om støtte fra Fond for utøvende kunstnere, som har en lignende ordning med 30 millioner til disposisjon.

Radikalt inntektstap

En annen førstegangssøker på SKS er Bjørn Eidsvåg.

– Han søker på grunn av et radikalt inntektstap i en periode hvor han finansierer et nytt album, sier hans pressetalsperson Elise Steffensen i Sesong 1.

Hun sier videre at Eidsvåg har benyttet seg svært lite av offentlige støtteordninger gjennom karrieren sin.

SØKER: Bjørn Eidsvåg. Foto: Helge Mikalsen

Flere av artistene som søker om coronakrisehjelp er blant de største norske artistnavnene som har vokst frem det siste drøye tiåret:

Cezinando. John Olav Nilsen. Gabrielle Leithaug. Frank «Tønes» Tønnesen. Stein Torleif Bjella. Highasakite-vokalist Ingrid Helene Håvik. Pål «Moddi» Knutsen. Emilie Nicolas.

Sistnevnte skriver i sin søknad:

«Når et fullbooket liveår faller bort, har det åpenbart konsekvenser for all aktivitet – hvilke kunstneriske prosjekter som lar seg gjennomføre, hvordan og når. Man havner bakpå, ikke bare i kalenderen, men også økonomisk. Stipender og støtte har med andre ord aldri vært viktigere for å opprettholde kunstnerisk produksjon og et bærekraftig liv for en komponist og tekstforfatter.»

SØKER: Emilie Nicolas. Foto: Gitte Johannessen/NTB Scanpix

VG har vært i kontakt med Emilie Nicolas, som ikke ønsker å kommentere ytterligere.

Internasjonale stjerner

Aktører med stor internasjonal suksess er også blant søkerne.

For eksempel Svein Berge og Torbjørn Brundtland – bedre kjent som elektronikaduoen Röyksopp.

SØKER: Röyksopp. Fra venstre: Svein Berge og Torbjørn Brundtland. Foto: Audun Braastad/NTB Scanpix

Artisten som kanskje har høstet mest kritikerros i Norge i nyere tid, Susanne Sundfør, er også på listen.

En av Norges største hjemlige popstjerner gjennom tidene, Morten Abel, likeså.

Ditto med flere medlemmer fra noen av landets største rockband. For eksempel har gitarister fra Kvelertak, Kaizers Orchestra og Turboneger – henholdsvis Vidar Landa, Geir Zahl og Knut Schreiner – levert søknad.

Det har også Øystein Greni, som har styrt sitt band BigBang til betydelige høyder gjennom et kvart århundre.

– Jeg søker kunstnerstipend i håp om å få støtte til videre komponistarbeid, sier Greni.

Han regner seg «relativt hardt rammet» av coronakrisen, i og med at en større planlagt turne måtte kanselleres.

– Usikkerheten om hvordan arbeidsdagen vil bli fremover gjør det også vanskelig å legge nye planer. Jeg tror det er smart å bruke tiden til å komponere nytt materiale.

Hjelper ikke å være kjent

Av øvrige søkere finner man navn som har vært i bransjen en god stund nå, særlig deres alder tatt i betraktning – som Marion Ravn, OnklP, Sval, Christian Ingebrigtsen og Alejandro Fuentes.

Videre er det en rekke veteraner på listen, som Vamp-sjef Øyvind Staveland, Kari Bremnes, Herborg Kråkevik, Bugge Wesseltoft, Rune Rudberg, Benedicte Adrian, Jørn Hoel, Anita Hegerland, Anja Garbarek, Åge Sten Nilsen, Backstreet Girls-gitarist Petter Baarli og Trine Rein.

– Når inntektsgrunnlaget forsvinner, spiller det liten rolle om man er kjent og etablert fra tidligere. Mange artister kjemper nå for å overleve som kunstnere. Jeg er ikke overrasket av at vi får mange nye søkere i denne situasjonen, sier Trude Gomnæs Ugelstad i Norsk Kulturråd.

– Samtidig er disse midlertidige stipendene bare ment som en kortvarig løsning. De fleste kunstnerstipendene våre går over flere år, og jeg håper kulturministeren nå ser behovet for å øke antallet faste stipender i neste års statsbudsjett.

UTVALGSLEDER: Trude Gomnæs Ugelstad i Norsk Kulturråd. Foto: Geir Mogen/Norsk Kulturråd

VG har forelagt Kulturdepartementet oppfordringen.

– Tallet på faste stipender bestemmes i forbindelse med statsbudsjettet, og det er dermed for tidlig å si noe om dette nå, sier statssekretær Gunhild Berge Stang.

* De utvalgte artistene i saken er ifølge Norsk Kulturråd enten førstegangssøkere eller har ikke søkt siden før 2013, året kulturrådets digitale arkiv strekker seg tilbake til.

