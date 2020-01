MGP-DELTAGER: Lisa Børud Foto: MATTIS SANDBLAD

Anmeldelse: MGP-låtene første delfinale

Lisa Børud, Kim Rysstad, Raylee og Geirmund er artistene som skal kjempe om en finaleplass fra Sørlandet.

Mandag ble de fem artistene som er forhåndskvalifisert til MGP-finalen 15. februar presentert:

Didrik og Emil Solli-Tangen.

Ulrikke Brandstorp.

Akuvi (Beatrice Akuvi Hosen Kumordzie).

Sondrey (Sondre Mulongo Nystrøm).

Tone Damli.

Låtene til disse artistene har foreløpig ikke blitt presentert. I tillegg skal fire artister kjempe om en finaleplass i MGP-finalen 15. februar. Nederst i saken kan du se hvordan MGP 2020 fungerer.

VGs anmelder Tor Martin Bøe har lyttet til de fire låtene fra Sørlandet, og gitt disse vurderingene:

Kim Rysstad - «Rainbow»

TERNINGKAST 4: Kim Rysstad. Foto: MATTIS SANDBLAD

Rysstad. Kim Rysstad. De som fulgte fjorårets Stjernekamp-andreplass vil ikke bli direkte overrasket av dette widescreenbidraget. Den James Bond-klingende balladen er skrevet av Knut Bjørnar Asphol. Han har en Spellemann på peisen for beste barneplate, men er i den store MGP-fortellingen produsent for 2018-vinnerbidraget til Alexander Rybak. Rysstad beveger seg sedvanlig drevent fra det svale til det svulstige. Rutinert, kontrollert og passe spektakulært. Teksten beretter riktignok om å søke lys og diamanter, ikke gullgryter ved regnbuens ende. Dessuten hadde det vært stas med et større og dristigere refreng inni mellom moduleringen og de andre sjangerkorrekte grepene. Se ikke bort fra at agentpop med mørk glamour likevel holder til edelt metall.

Raylee - «Wild»

TERNINGKAST 5: Raylee. Foto: MATTIS SANDBLAD

Flekk opp alt av strandparasoller og ideen om evigvarende bekymringsløse kvelder. «Wild» er en brennende dans med nesten for høy kroppstemperatur til å kunne vurderes rasjonelt på denne siden av påsken. Tenk «Fuego», 2018-bidraget fra Kypros som knepent tapte mot Israel. Og inspirerte Sveits sin fjerdeplass i 2019. Sannelig er det ikke folka bak både Sveits sin låt OG «Fuego» som skriver her. Frontet av dyktige Raylee Charlotte Kristiansen, som snart fortjener å slå virkelig igjennom. Som kveldens beste vokalist i nabolaget mellom Mira Craig og Rihanna, kan 22-åringen fra Tromøy fort gjøre det med denne tøysete showlåten. Den stjeler skamløst Bob Marley-poesi og lar «lion» rimer på «zion». Hvorfor tittelen ikke er «Koko-Koro» er derimot et seriøst mysterium.

Geirmund - «Come Alive»

TERNINGKAST 3: Geirmund Hansen. Foto: MATTIS SANDBLAD

Kveldens nye og ukjent stemme. Eller ikke helt; Hansen har i alle fall en fortid fra «The Voice». Her er siddisen matchet med Eurovision-erfarent personell, blant annet Eric LuNiere, som skrev for Litauen i fjor. Refrenget selger livsglede i lun marsjtakt til noe som med passe øremysing kan minne om fjorårets finalebidrag fra Keiino. Tenk samtidig Alan Walker med mindre elektronikk, mer fønvind i vokalen og åpenlys akustisk gitar. Passe sterk og synkopert kraftpop med verdensmusikkaspirasjoner, spesielt i mellompartiet. Helheten vil veldig mye, uten å overbevise. I teksten er man trøtt av å vente på et mirakel. «Come Alive» trenger nok et slik om den skal komme videre fra Kristiansand.



Lisa Børud - «Talking About Us»

TERNINGKAST 3: Lisa Børud. Foto: MATTIS SANDBLAD

«Vi trenger ikke sette ned farten», åpner Lisa Børud. Og så gjør hun akkurat det. Denne helt greie, veldig blide og absolutt positive kjærlighetssangen er den eneste i semifinalen som bruker anledningen til å stoppe opp og puste. Faktisk bruker den luft som drop. «Talking about us» har en passe rytmisk refrengregle som kunne overbevist som allsang, men som blir litt for glatt. Selv om Børud framfører, som alltid, langt over gjennomsnittet godt. For øvrig kveldens andre bidrag som er blitt til ved hjelp av Eurovision-gjengangerne Anderz Wrethov og Laurell Barker. Det er potensielle koreografipartier her der den Bårdar-utdannete danseren bak mikrofonen kan komme til å få glitre. Forhåpentligvis. Redusert til «kun» låt er det mildt, men dessverre ganske pregløst og anonymt.

MGP 2020 Gjennom fem delfinaler skal fire artister fra hver landsdel konkurrere om en plass i finalen. Først ut er Sør-Norge lørdag 11. januar. Deretter følger delfinaler med fire artister fra hver landsdel: Øst-Norge (18. januar), Midt-Norge (25. januar), Vest-Norge (1. februar) og Nord-Norge (8. februar).

De fem artistene som kvalifiserer seg fra delfinalene skal møte fem forhåndskvalifiserte artister i finalen i Trondheim 15. februar. De fem forhåndskvalifiserte artistene opptrer med sin låt i hver sin delfinale. På Sørlandet spiller Sondrey. På pressekonferansen mandag 6. januar slippes navnene på de fem forhåndskvalifiserte artistene, samt de fire artistene som skal opptre i den første delfinalen lørdag 11. januar. Deretter blir det slipp av låter og delfinalister hver mandag fra uke 3. Låtene til de fem forhåndskvalifiserte artistene slippes hver fredag den uken de opptrer i delfinale. KILDE: NRK

