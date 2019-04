JUBILANT: I mai kommenterer Olav Viksmo Slettan Eurovision-finalen for tiende gang, i år fra Tel Aviv der finalen avholdes 18.mai. Foto: Eivind Griffith Brænde

Eurovision-klar for tiende gang: - Jeg tar jobben dønn seriøst

To ting er alltid med inn i boksen til NRKs Eurovision-kommentator Olav Viksmo Slettan (54); vann og et stort bilde av svartmetal-gruppa Dimmu Borgir.

– Dimmu Borgir har vært med meg helt fra starten i 2010, mye på grunn av at da jeg ble spurt om å kommentere Eurovision hadde jeg også begynt å jobbe med en Dimmu Borgir-konsert i Oslo Spektrum, forteller den ihuga metal-entusiasten til VG.

Sammen med Sven Atle «Silenoz» Kopperud fra Dimmu Borgir har Viksmo Slettan også radioprogrammet «333 - Only Half Evil» på merittlisten.

I ti år har nordøsterdølen sittet i kommentatorbokser over hele Europa og delt sine opplevelser fra det han selv kaller «en eneste stor fest med positivt fortegn».

Han trodde aldri han skulle runde tiårs-merket - eller at han skulle ha kommentatorjobben i det hele tatt.

– Claus Wiese, som var min sjef den gangen, ringte og spurte om jeg hadde lyst på jobben, men jeg trodde jo bare at han tøyset. Jeg hadde fått noen tulletelefoner fra han tidligere. Så jeg sa jaja, klart det. Og så ble det slik. Nå er jeg bare takknemlig for å ha fått lov til å kommentere ti år på rad. Det setter jeg veldig pris på. Jeg tar denne jobben dønn seriøst, sier Olav Viksmo Slettan.

GODE VENNER: Olav Viksmo Slettan med sine svenske kolleger, Sanna Nielsen (som selv ble nummer tre i Eurovision i 2014) og Edward af Sillén. Foto: Privat

Ettersom Norge og Alexander Rybak hadde vunnet året før, fikk han kommentatordebuten på Telenor Arena.

– Derfor var jo dette også en ekstremt spennende utfordring - hjemmebane og en voldsom interesse for arrangementet. Ettersom jeg er utdannet innen tv-produksjon, var det fascinerende å se hvordan NRK bygde opp hele kjempeproduksjonen. Ett av mine beste minner fra Eurovision er pausenummeret til Madcon. «Glow» ble da også en svær hit over hele Europa, sier Viksmo Slettan.

LEGENDE: Graham Norton er en av mange kommentator-kolleger som Olav Viksmo Slettan møter årlig under Eurovision-finalen. Foto: Privat

I løpet av disse årene har det også blitt en del minnerike episoder, mest av det morsomme slaget, men i Düsseldorf i 2011 svettet han mer enn nødvendig.

– Vi mistet lyden helt og måtte sitte i en hel time å kommentere gjennom en iPhone ut fra lyden som kom inn i kommentatorboksen fra arenaen. Det var ganske ille, minnes Viksmo Slettan og legger humrende til;

– Men et par av låtene ble faktisk bedre!

TRANGT OG VARMT: Kommentatorboksene har sjeldent romslig med plass. Her er Olav Viksmo Slettan sammen med sin faste produsent, Hege Aarflot Nelvik. Foto: PRIVAT

I løpet av ti år har han også fått nye venner blant kommentatorkolleger fra andre land. En av dem han setter mest pris på, er BBC-legenden Graham Norton.

– Jeg tviler på at jeg har gjort like sterkt inntrykk på han som omvendt, men det er utrolig artig å møte han. Norton er en usedvanlig blid, hyggelig og omgjengelig fyr som setter farve på hele Eurovision, mener Olav Viksmo Slettan.

I København i 2014 var kommentatorboksene plassert på toppen av midlertidige byggestillas flere meter over bakken.

– Ved et par anledninger svaia det så mye da publikum i salen tok av at vi måtte holde fast i monitorene for at de ikke skulle dunke inn i glassveggen. Jeg var nok litt skeptisk i starten, men tenkte etter hvert at dette måtte de ha sjekket ut. Og det gikk jo fint, sier han.

HØYT OPP: På toppen av disse stillasene satt Eurovision-kommentatorene i Købehavn i 2014. Foto: Olav Viksmo Slettan

Andre ganger gikk det ikke fullt så bra. I Baku i 2012 gikk Olav Viksmo Slettan inn på toalettet for et nødvendig ærend da han hørte et brak.

– Hele lettveggen ramlet ned og det ble plutselig ikke fullt så privat for en stund. Den arenaen var nok ikke helt ferdig, det lukta nymalt og betong over hele stedet, sier han.

FERSK QUIZ-BOK: I sin nye Eurovision Song Contest Quiz-bok har Olav Viksmo Slettan gjestespørsmål fra alle norske deltakere fra 2010 til 2018, samt fra MGP-general Stig Karlsen (bak til venstre) og P1-kommentator Ole Christian Øen. Foto: NRK

Avstanden til toalettet er for øvrig noe han sjekker hver gang han kommer inn i en ny arena.

– Det sjekkpunktet må jeg krysse av i tilfelle det skulle skje noe prekært under sending. Den lengste avstanden var nok i Tyskland, der vi måtte ned trappene i fem etasjer for å gå på do. 8 minutter tok det.

P.S.: Olav Viksmo Slettan feirer forresten tiårsjubileet sitt med å gi ut quiz-bok om Eurovision sammen med Anne Gaathaug.

