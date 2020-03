RØD LØPER: Paret på Se og Hørs kjendisgalla i 2019. Foto: Trond Solberg/ VG

Brudd for Dag Hvaring og Guri Schanke

Guri Schanke (58) og Dag Hvaring (61) melder at de går hver til sitt - og fortsetter å være veldig gode venner.

De to har delt nyheten på sine ulike sosiale kanaler fredag kveld.

Daglig leder i EAT Dag Hvaring deler nyheten på sin Facebook.

Sanger og skuespiller Guri Schanke har delt samme budskap og bilde på sin Facebook og Instagram.

«Det er ingen dramatikk, ingen nye og ingen problemer. Vi er veldig gode venner, vi gjennomfører dette fint sammen og vi har det bra.» skriver hun.

Begge skriver at de har snakket om dette en stund, og at de er enige om avgjørelsen. De ønsker hverandre alt godt fremover.

Schanke er både kjent som sanger og skuespiller. I fem år fram til 2003 spilte hun Toril Hammerfest i «Hotel Cæsar». Hun kom på annenplass i «Skal vi danse» i 2006. I 2007 vant hun MGP-finalen med «Ven a bailar conmigo).

Hun var gift med sanger og skuespiller Øivind Blunck fra 1991-2008. De har sønnene Ludvik og Edvard sammen.

Dag Hvaring har i flere år vært medlem av NHOs hovedstyre og Gro Harlem Brundtlands Forum for Verdiskaping. Før han gikk til EAT i 2016, hadde han en sjefsstilling i Warner Bros. der han blant annet jobbet med Melodi Grand Prix og Nobels Fredspriskonsert.

Det var i februar 2010 det kom fram at de to hadde funnet tonen. De ble kjent med hverandre da Schanke var med i MGP og Hvaring jobbet med den norske finalen for Dinamo Story.

