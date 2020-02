Konsertanmeldelse: Hedda Mae, Vulkan Arena: Mae mot alle

Hedda Mae er en kul artist på papiret. I levende live har hun en jobb å gjøre.

«Regnbyens nye popkomet». Slik presenteres Hedda Mae i årets Bylarm-program, til tross for at hun etter alt å dømme kun har gitt ut én offisiell singel så langt i karrieren.

Den låten – den noe krøkkete titulerte «Pride Goes Before A Fall» – signaliserer imidlertid at den 21 år gamle bergenseren ikke er så altfor opptatt av å følge strømmen.

I en tid der majoriteten av unge norske låtskrivere pusler med mer eller mindre kunstferdig elektropop, er det noe forfriskende over å høre fargesterk og spretten nittallspop på denne måten, servert med en uvørenhet og et overskudd som har fått selv garvede bransjeveteraner til å notere seg navnet.

På Vulkan under Bylarms første kveld er det tid for å legge de resterende brikkene i puslespillet på bordet. De viser seg å være temmelig ufullstendige.

Hedda Mae er for det første ikke en sterk nok vokalist til å bære sin kombo av Motown og Spise Girls slik den fremstår nå. Og lite tyder på at det flinke, hvitkledde bandet bryr seg nevneverdig om det heller.

Her handler det heller om å gønne på med energisk, rytmesterk og lett indiefisert nostalgi-pop, uten å noensinne trekke pusten og reflektere over hvorfor de gjør det.

På sitt beste kan nok Mae trekke veksler på både Haim og Robyn. Men inntil videre er bestanddelene større – og langt morsommere – enn helheten.

Publisert: 28.02.20 kl. 00:00

