BOIKOTT: Danske medier boikotter det danske heavy metal-bandet Volbeat, som spilte i juni på Tons of Rock-festivalen i Oslo. Foto: Berit Roald / NTB scanpix.

Danske medier risikerer straff for band-boikott

Ni danske medier, blant dem avisene Politiken, Information og Ekstra Bladet, risikerer straffesak fordi de boikotter konserter med heavy metal-bandet Volbeat.

NTB

Nå nettopp







Bakgrunnen for boikotten er en konsert det danske bandet holdt i København i 2017, der Ekstra Bladet og nettavisen Devilution ble nektet akkreditering på grunn av tidligere dårlige anmeldelser.

Ni danske medier besluttet å boikotte konserten i solidaritet, skriver Politiken.

Boikotten gjentok seg da Volbeat hadde en stor stadionkonsert i Aarhus tidligere i år, og de ni mediene anmeldte heller ikke bandets siste plate som ble utgitt i august. Dette fordi bandet nektet å gi anmeldereksemplar til Ekstra Bladet og Devilution.

– Når de velger å bare sende platen til noen medier og velger bort andre, så forsøker de å styre mediene, sier Politikens musikkredaktør Simon Lund. Dette kan ikke danske medier gå med på, mener han.

les også Volbeat nektet Ekstra Bladet akkreditering til konsert – fikk slakt

Det danske konkurransetilsynet er uenig og advarer nå de ni mediehusene mot følgene av boikotten. Den kan være brudd på konkurranseloven og straffbar.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gjør i et brev til de ni mediehusene «oppmerksom på at det er forbudt for virksomheter å inngå avtaler eller samordne praksis som direkte eller indirekte har til formål eller til følge å begrense konkurransen».

les også Plateanmeldelse: Volbeat – «Rewind, Replay, Rebound»: Danskebåt på grunn

Politikens sjefredaktør Christian Jensen er sterkt forbauset over at konkurransetilsynet reiser sak.

– Volbeat har villet ekskludere to medier fra å bli akkreditert til en konsert. Det er en helt upassende måte å sensurere på, sier han til sin egen avis.

Publisert: 21.09.19 kl. 10:02







Mer om