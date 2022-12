NY JULEDRONNING: Astrid S.

Astrid S tar teten i julemusikk-markedet

Fjorårets Askepott-låt ser ut til å etablere seg som en moderne norsk juleklassiker, som nå spilles mer enn Kurt Nilsen og Maria Menas populære høytidssanger.

I 2021 erobret Astrid Smeplass (26) det norske julefilmmarkedet, med sin tittelrolle i nyinnspillingen av «Tre nøtter til Askepott».

En del av pakken var en ny Astrid S-låt, hennes første singel på norsk: «Når snøen smelter».

Den endte med å kapre fjorårets siste førsteplass på VG-lista, Norges offisielle hitliste, basert på uketall.

Nå synes det klart at dette ikke bare var et blaff i kjølvannet av filmen.

Allerede 6. november i år var låten inne igjen blant de 200 mest spilte på Spotify i Norge. Og siden har den klatret radig.

«Turte ikke å håpe på at den skulle få et liv etter i fjor. Så stas!!! 🤍», meldte Astrid S på Instagram nylig.

«Julekalenderen min i år er alle foreldre som sender video av barna sine som synger låta. Veldig cute :} Mer av det!!», legger hun til.

Nilsen og Mena bak seg

Hele inneværende uke har «Når snøen smelter» vært den mest spilte norske sangen på Spotify i Norge.

JULEVETERAN: Kurt Nilsen har i flere år dratt et stort publikum til sine mange julekonserter.

Den har dermed lagt bak seg både Kurt Nilsen og KORKs versjon av «Himmel på jord» og Maria Menas egenskrevne «Home For Christmas».

Begge disse kom ut i 2010 og har regjert det norske julelåtmarkedet tungt siden da.

JULEVETERAN: Maria Menas «Home For Christmas» har over 54 millioner avspillinger på Spotify.

Per nå ligger begge rett bak «Når snøen smelter» på listen, med ca. 90.000 daglige avspillinger hver mens Astrid S-låten torsdag bikket 100.000.

VGTV spurte hvorfor Astrid S og Cengiz Al ikke kysser i den nye «Askepott»-filmen:

Og Astrid S kan få mer drahjelp av «Tre nøtter til Askepott».

Onsdag denne uken ble filmen lagt ut på strømmetjenesten TV 2 Play.

TV 2 planlegger også visninger av den på lineær TV, på hovedkanalen lørdag 17. desember og 2. juledag.

Særegen topp

I skrivende stund er Astrid-låten nummer fem på Spotifys daglig oppdaterte hitliste, med Nilsen på sjette- og Mena på syvendeplass.

Over de norske julehitene ligger velkjente internasjonale julesvisker:

«Last Christmas» med Wham! på fjerdeplass, Michael Bublés «It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas» på tredje og Mariah Careys «All I Want For Christmas Is You» på andre.

ALLTID POP: Mariah Careys julelåt fra 1994 er en global slager hver eneste adventstid.

Sangen som troner øverst er imidlertid noe av en særegenhet for Norge: Australske Sia Furlers «Snowman».

Utover dens førsteplass på VG-lista har «Snowman» kun nådd toppen på en offisiell hitliste i ett land: Finland.

ØVERST I NORGE: Sia Furler.

Norske lyttere har lagt sin elsk på flere ganske ferske norske sanger med jul i seg.

Blant de 20 mest populære nå finner man Ingebjørg Bratland og Ina Svenningdals «Jul i svingen» fra 2006, Eva Weel Skrams «Selmas sang» fra 2016, Freddy Kalas’ «Hey Ho» fra 2015.

I tillegg hører mange på Anne Grete Preus’ «Når himmelen faller ned» fra 1998.

Like under de 20 øverste finner man to potensielle nye norske jule-gjengangere: Maria Mena og Trygve Skaugs «Jula hjemme» fra 2020 og Victoria Nadines «Du er ikke alene» fra 2021.