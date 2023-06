ARTIST: Dette er ikke første gang Akon er i Norge. Her avbildet på Sentrum Scene i 2007.

Akon kommer til Norge

Den verdenskjente artisten Akon (50) kommer til Norge i forbindelse med Findings-festivalen.

Den 18.-19. august arrangeres Finding Festival på Bislett Stadion i Oslo.

Nå blir artisten Akon en del av artistene som skal opptre, skriver Live Nation i en pressemelding.

– Med Akon så har vi en artist med utrolig mye hits, så vi vet det blir party, sier Martin Nielsen i Live Nation til VG.

Han forteller at billettsalget «går greit», men at de håper at enda flere nå velger å kjøpe festivalpass.

– Vi har jo masse bra navn allerede, men det er alltid noen som sitter på gjerdet helt frem til hele lineupen er på plass.

STJERNE: Akon har gjennom tiår produsert hits som har gått verden rundt.

«Vi har satt sammen en lineup som leverer på alle de viktige ingrediensene for en minneverdig Findings-opplevelse» skriver Live Nation i pressemeldingen.

Akon står bak hits som «Lonely», «Smack That» og «I Wanna Love You».

Han har også samarbeidet med flere stjerner som blant annet Eminem, Usher og Snoop Dogg.

I tillegg vil artister som Ballinciaga, David Guetta, Broiler og Stig Brenner stå på scenen under Findings-festivalen.

