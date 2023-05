PÅ BEDRINGENS VEI: Alessandra Mele var fredag tilbake på Eurovision-scenen for de siste prøvene dagen for den store finalen etter stemmetrøbbel tidligere i uken.

Alessandra: Tilbake på scenen – og klar for turné

LIVERPOOL (VG) Alessandra Meles pålagte stemmehvile er over og prøvene fredag ettermiddag og kveld blir gjennomført etter planen. Nå skal 20-åringen også ut på turné i etterkant av årets Eurovision-deltagelse.

Det har vært knyttet et spenningsmoment til Alessandras helsetilstand etter at hun onsdag – dagen etter at hun kvalifiserte seg til morgendagens Eurovision-finale – måtte avlyse en planlagt fanopptreden i Eurovision Village, samtidig som hun torsdag også kansellerte alle intervjuer for å hvile stemmen.

«Ordinert stemmehvile i dag også», het det fra NRKs delegasjon torsdag, men fredag opplyser de at prøvene fredag skal gå etter planen.

Det er imidlertid uklart om Alessandra kommer til å møte norsk presse i Liverpool etter den viktigste prøven fredag kveld. Det er denne prøven som vil danne grunnlaget for juryenes halvpart av stemmene i finalen i morgen kveld.

Natt til torsdag trakk Alessandra en gunstig plassering i andre halvdel av lørdagens finale, som land 20 ut av 26, for øvrig rett bak fjorårsvinner Ukraina. Storfavorittene Sverige og Finland kommer som henholdsvis 9 og 13.

Onsdag kveld dukket Alessandra også opp på BBCs populære talkshow «The One Show» sammen med Israels representant Noa Kirel. Der fortalte Alessandra blant annet at det har vært «litt av en reise» det siste året, og at «Queen of Kings» var den andre låten hun hadde skrevet i karrieren.

Da har Alessandra forhåpentlig fått fart på skrivesakene, for denne uken lanserte hun også en Europa-turné med start i Tallinn den 23. januar neste år. Kun én Norgesdato står foreløpig på programmet, på Rockefeller i Oslo den 27. januar.

I en pressemelding fra hennes plateselskap i forbindelse med den kommende turneen vektlegger Alessandra de samme viktige prinsippene for hvorfor musikk er så viktig for henne som hun påpekte i et intervju med britiske New Musical Express (NME) denne uken.

Det handler om styrke, egenkjærlighet og ta ansvar for sitt eget liv.

– Hvorfor blir ikke self-love lært på skolen? Det er noe jeg ikke forstår, sier Alessandra som gjerne vil brøyte vei for at andre kan finne sin «indre Queen of Kings».

– Egenkjærlighet er en prosess, og mange går til psykolog for å lære seg det, så for meg er det helt galskap at vi ikke har om dette på skolen. Mange syns kanskje det er teit å se seg selv i speilet og si høyt hva man liker ved seg selv, men jeg gjør det til meg selv hver morgen.

I pressemeldingen nevner Alessandra også egne musikalske og kvinneforbilder som Beyoncé, Lizzo og Miley Cyrus.

– Jeg er veldig opptatt av at man skal være stolt av seg selv og gi seg selv kjærlighet, men jeg vil si det på en sassy og litt morsom måte i musikken min. Jeg vil at musikken skal være powerful, men gjennomtenkt. Jeg håper jeg kan være et forbilde som en dag kan bidra til at egenkjærlighet blir undervist på skoler, sier Alessandra.