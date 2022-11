DØD: Popartist Aaron Carter, her under Cinefashion Film Awards i Los Angeles i 2016.

Skal spre Aaron Carters aske i havet

Deler av den avdøde artistens aske skal spres i over Florida Keys, mens noe skal spares.

Det opplyser Aaron Carters mor Jane til TMZ.

Carter ble funnet død i sitt hjem i Lancaster i California 5. november–34 år gammel. TMZ og en rekke andre medier meldte at det var en drukningsulykke, men dødsårsaken er fortsatt ikke kjent.

Seansen med asken vil finne sted til våren, og familien vil samtidig spre aske etter Aarons søster, sangeren Leslie Carter. Hun døde av en overdose i 2012–25 år gammel.

Asken fra de to skal altså spres i havet rundt øygruppen Florida Keys, som strekker seg 160 kilometer ut i det karibiske hav, fra sørspissen av Florida og halvveis ned til Cuba.

De fleste i Carter-familien har sin base i Florida, og det var der Aaron kom til verden.

MOR OG SØNN: Jane og Aaron Carter i Hollywood i 2019.

Frem til asken skal spres, er det Aarons tvillingsøster Angel Carter (34) som oppbevarer sin brors urne. Leslies enkemann Mike Ashton har hennes urne hos seg.

Ifølge TMZ skal noe aske fra Aaron og Lelie spares, slik at moren–når hun en gang går bort–får med seg noe i sin grav.

Aarons far, Robert Gene Carter, døde av et hjerteinfarkt i 2017.

Eksen ikke med

Melanie Martin (30) var Aarons kjæreste inntil de gikk fra hverandre i februar i år. De fikk en sønn sammen i fjor høst. Martin skal ifølge Aarons mor ikke være med under spredningen av asken.

Les også Forlaget snur etter kritikk–setter uferdig Aaron Carter-biografi på vent Aaron Carter og en forfatter skal ha holdt på å skrive boken om popartistens turbulente liv før hans brå bortgang.

Aaron har de siste årene hatt et anstrengt forhold til mange av familien sin. Mamma Jane sier imidlertid til TMZ at hun var i SMS-dialog med sønnen få dager før han døde, og at han da spurte hvordan det sto til med slekten i Florida.

Jane Carter sier for øvrig at savnet etter Aaron er stort.

Backstreet Boys-stjernen Nick Carter (42) inngår i søskenflokken, som opprinnelig telte fem.

Han brøt sammen på scenen to dager etter sin brors død: