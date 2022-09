POPSTJERNE: Shakira, her på scenen i New York i 2018.

Grønt lys for rettssak om Shakiras skattekrangel

En spansk domstol besluttet tirsdag at den mangeårige skattestriden rundt Shakira (45) skal behandles i retten.

Nyhetsbyrået Reuters viser til rettsdokumenter signert tirsdag, som viser at en rettsinstans i Barcelona nå formelt har pålagt colombianske Shakira å forsvare seg i retten.

Noen dato for når det skal skje, er ikke satt.

Krangelen har pågått i årevis, og påtalemyndigheten har allerede gått ut med krav om åtte års fengsel for popstjernen, samt at hun blar opp 235 millioner kroner i bot for å ha unnlatt å betale inntektsskatt og eiendomsskatt.

Nekter forlik

Shakira har selv ønsket å føre saken for retten i stedet for å inngå forlik.

45-åringen, som opprinnelig heter Shakira Isabel Mebarak Ripoll, har hele tiden bedyret sin uskyld.

Spanske myndigheter tok ut siktelse mot artisten i 2018, med anklager om at hun i perioden 2012–2014 hadde unndratt om lag 150 millioner kroner i skatt.

Shakira hadde i forkant av den perioden nettopp innledet et forhold til den spanske fotballstjernen Gerard Piqué (35), som hun senere har fått to barn med.

Sentralt i skattefeiden står spørsmål om hvorvidt Shakira bodde i Spania i den aktuelle perioden. Shakiras advokater holder fast på at sangeren ikke bosatte seg i Spania før i 2015, og at hun derfor ikke skylder noen penger.

Ferskt brudd

VG omtalte i sommer at den påståtte svindelens omfang og bruk av «skatteparadis» for å skjule inntekter, skal være skjerpende omstendigheter.

Forholdet til Gerard Piqué tok slutt i juni – etter 11 år, og han har fått ny kjæreste.

– Den mørkeste tiden i livet mitt, uttalte Shakira om bruddet i et bladintervju tidligere denne måneden.

Hun bor fortsatt i Barcelona.

