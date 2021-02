KEiiNO-Fred: Skled mot stup, slapp med skrekken

Idet Fred Buljo mister fotfestet på toppen av Sunnmørsalpene, ser han Norangsfjorden i et glimt. Halvannen kilometer rett ned.

Av Stein Østbø

– Vi fikk litt hastverk. Lyset begynte å forsvinne, og det bygget seg opp mørke skyer bak oss. På et tidspunkt tråkker jeg feil – det var helt utrolig glatt – og jeg sklir bakover og lander langflat på ryggen og slår bakhodet mot en stein. Så blir jeg borte, forteller Fred Buljo.

Episoden skjedde i forbindelse med produksjonen av en bakomfilm da KEiiNO spilte inn videoen til lørdagens MGP-bidrag, «Monument».

Fred Buljo, Alexandra Rotan og Tom Hugo Hermansen befant seg da øverst på Slogen, på toppen av Sunnmørsalpene, 1564 meter over havet.

– Vi kjente hjertepumpen gå akkurat da, for å si det sånn! Fallet bakover var ille nok, men det var jo et stup rett ned i fjorden bak ham! sier Alexandra Rotan.

Fred Buljo fikk påvist hjernerystelse dagen etter.

– Jeg husker at Alexandra skynder seg ned til meg, hun har jo sykepleiererfaring, men jeg er virkelig helt i ørska. Det gikk bra, og Norge er et vakkert, vilt land, men det ble en viktig påminnelse om å ha dyp respekt for naturen vår, sier Fred Buljo.

PRØVER IGJEN: KEiiNO, fra venstre Fred Buljo, Alexandra Rotan og Tom Hugo Hermansen. Foto: Edward Knai Nilsen

Fallet hans satte sitt preg på alle i teamet som hadde gått syv timer opp for å filme noen sekunder på toppen av Slogen. «Gi meg det mest ekstreme vi kan klatre uten tau», hadde Tom Hugo Hermansen utfordret de lokale kjentmennene for å maksimere bildene fra et beste av Norge, slik at KEiiNO kunne få laget en video med det ypperste av Norgesreklame.

Nå innrømmer Tom Hugo at hendelsen gikk sterkt inn på ham.

– Fallet gjorde at vi ble veldig forsinket ned igjen. Det var tre timer ned et bratt fjell i stummende mørke med kun et par hodelykter å lyse med. Jeg gikk 50 meter foran de andre for å sjekke om det kunne være stup der. Jeg måtte kjempe mot panikkangst – vi var helt alene der oppe – men jeg forsøkte så godt jeg kunne å ta kriseledelsen for at vi skulle komme ned.

– Og jeg så for meg overskriftene; «KEiiNO hentet av luftambulanse ...»

I etterkant kan Tom Hugo og KEiiNO smile av energien og innsatsen som ble lagt ned for å skape en spektakulær video til «Monument».

– Jeg innrømmer gjerne at jeg på et tidspunkt tenkte; hva fanden holder vi på med? Vi ønsker å bidra med en video der turister og Eurovision-fans får lyst til å komme til Norge, men var det nå egentlig verdt denne risikoen?

Foran morgendagens finale i MGP er KEiiNO tilbake i sitt vanlige jeg. Men er det slik at KEiiNO bestemte seg allerede i Tel Aviv for to år siden at dette vil de gjøre igjen?

– Ja, det er nok litt slik, bekrefter Alexandra Rotan.

– Det er noe magisk ved å være med på dette sirkuset, og vi følte vi hadde noe ugjort i konkurransen – målet var jo å ta Eurovision hjem til Norge!

– Men vi var ganske klare på at vi ikke blir med bare for å bli med. Vi måtte ha den rette låten før vi kaster oss inn i dette på nytt, skyter Tom Hugo inn.