HALVERER KRAV: Bjørn Eidsvåg. Foto: Line Møller

Bjørn Eidsvågs selskap kutter hardt i millionkrav om kompensasjon

Etter å ha søkt om 2,8 millioner og fått kun 46.000, ber artistveteranens selskap Norsk kulturråd om halvparten av opprinnelig sum i erstatning for tapte inntekter fra fjorårets festivalsesong.

Publisert: Nå nettopp

Som VG skrev i desember, endte Eidsvågs selskap Quint AS med en dramatisk avkorting fra kulturrådet, i kompensasjonsordningen for kulturlivet som dekker perioden mai-august 2020.

Søknadsbeløpet var på 2.792.511, mens vedtatt beløp endte på 46.349.

I avslagsbrevet ble det vektlagt mangel på dokumentasjon for merutgifter, og at Eidsvåg skal ha tjent mer i løpet av sommeren enn det som var oppgitt i søknaden.

Quint AS har nå levert klage på avslaget, og har satt advokat på arbeidet med dette.

I klagen er erstatningskravet justert ned til 1,4 millioner.

– Helt galt

Quints daglige leder Ole-Petter Berger sier til VG at de mener det var feil informasjon i den opprinnelige søknaden som førte til at kulturrådets revisor økset erstatningsbeløpet i så stor grad.

Berger tar selv ansvar for at det gikk som det gjorde.

Kompensasjonsordningen hadde to søkemuligheter:

Enten kunne man be om erstatning basert på snittinntekter fra perioden mai-august i 2017, 2018 og 2019 – eller så kunne man basere det på forventede og kontraktfestede inntekter for mai-august 2020.

– I første søknad har jeg blandet de to søkemulighetene i én saus, og det genererte et helt galt regnestykke. Vi ser dette i etterkant. Da jeg fikk mer innsyn i hvordan de satte opp regnestykkene, skjønte jeg hva som var gjort feil, forteller Berger.

Quint søkte ifølge ham erstatning basert på 2017–2019-tall, mens dokumentasjonen skal ha vært for kansellerte 2020-jobber.

Han forklarer videre at den opprinnelige erstatningssummen på 2,8 millioner ikke var hans regnestykke, men at det var den summen som ble generert via kulturrådets søknadsportal.

Berger medgir at han ble noe overrasket over beløpet.

– Jeg tenkte «såpass? Ja ja, vel, jeg har svart på det de spør om».

– Du stusset ikke over at det ble litt mye?

– Jo, jo – absolutt.

Uenige om utgifter

I klagen til kulturrådet oppgis det at Quint hadde gjennomsnittlige inntekter på litt over fem millioner kroner i mai-august de tre somrene før corona-året.

Til sammenligning oppgir selskapet at inntektene i samme periode 2020 var på 1,75 millioner.

Deres advokat Karl O. Wallevik skriver imidlertid at det i kulturrådets vedtak ikke er lagt til grunn at Quint hadde utgifter i fjorårets sommermåneder. Advokaten viser til at disse var på 1,4 millioner.

ANDRE TIDER: Bjørn Eidsvåg på scenen i 2018. Foto: Helge Mikalsen

De mener derfor å ha tapte inntekter på 3,4 millioner, og at kompensasjonsordningens forskrift i sluttsum gir selskapet krav på 1,4 millioner i erstatning.

Quint tar dog forbehold om 200.000 av disse kronene, da de er uenige med revisor om hva som er faktisk inntektssum for sommeren 2020.

I klagen skriver de at de vil akseptere det dersom revisors regnestykke legges til grunn og erstatningssummen ender på 1,2 millioner.

Vil ta tid

Thomas Hansen, seniorrådgiver for Norsk kulturråds kommunikasjonsavdeling, viser til at Quint har fått redusert kompensasjon fordi de ikke har dokumentert merutgiftene de har søkt om for perioden mai-august 2020.

– Disse merutgiftene utgjør 2,1 millioner kroner i søknaden fra Quint, men siden dokumentasjonen ikke er levert blir det heller ikke gitt kompensasjon for dette. I tillegg er det en reduksjon på 550.000 kroner fordi de etter våre beregninger har hatt noe høyere inntekter for perioden enn de skrev i den opprinnelige søknaden, sier Hansen, som oppgir at det vil ta «noe tid» før klagen behandles.