VENNINNER: «Hjem til jul» sesong 2har blitt en suksess på linje med den første. Ida Elise Broch (til venstre) og Gabrielle Leithaug har to sentrale roller i serien. Foto: Mattis Sandblad

Musikk-suksess for «Hjem til jul»

Ikke bare har andre sesong av Netflix-serien «Hjem til jul» slått an. Musikken fra serien kan også vise til pene tall.

Publisert: Nå nettopp

Netflix har oppgitt at «Hjem til jul» var den mest sette på strømmetjenesten i fjor, både totalt og blant TV-serier, av deres norske kunder.

Braksuksessen har fortsatt i år med andre sesong, selv om Netflix ikke oppgir konkrete strømmetall for serien.

For titler lansert i desember er tallene på Netflix’ toppliste basert på de faktiske seertallene etter lanseringen, men også «forventede seertall», har Netflix Norge tidligere opplyst til Tek.no. Dette skal være for å ikke favorisere serier sluppet tidlig på året mot dem som kommer sent.

Musikalsk har serien gitt begynnerhjelp til unge, norske artister som er i startgropen av sin karriere. Emma Steinbakken hadde to låter med i serien, «Stay With Me» og «Without Me», som alene fikk 41.000 Shazams (Shazam er en app som kan identifisere melodier på få sekunder, red.anm.)

les også TV-anmeldelse «Hjem til jul» sesong 2: Enda en ensom jul?

Førstnevnte låt har nå også passert én million avspillinger på Spotify.

– Jeg elsker «Hjem til jul», så det er superstas å få være en del av serien med to av låtene mine. Også er det veldig gøy at folk har plukket det opp og lytter til dem, sier Emma Steinbakken til VG.

les også «Hjem til jul»-Felix Sandman: – Jeg er ikke en «fuckboy»

Norsk-iranske Paria er også overveldet over interessen for «If I’m All Alone» som brukes i «Hjem til jul».

«Jeg kan ikke tro at mine sanger blir brukt i så søte scener i «Hjem til jul 2», og at serien er nummer én i Norge og så mange andre land?! skriver Paria på sin Instagram-konto.

Produsent Kaia Foss i The Oslo Company sier at de i den nye sesongen har tatt et steg videre med nye, norske låter som står godt ved siden av den komponerte musikken til Gaute Tønder, Fridtjof Nilsen og Fredrik Wallumrød.

les også Juliane Snekkestad med i «Hjem til jul»

– Vi har utrolig mange dyktige artister her til lands, og vi fikk vist frem flere av dem også i sesong 1. Det var også viktig for oss å få frem kvinnelige, norske artister, siden serien handler om en sterk, morsom og ærlig kvinne, sier Foss.