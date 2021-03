BESØKTE OSLO: 21-åringen besøkte Oslo i 2019 i forbindelse med en promotur. Foto: Trond Solberg

Derfor holder Madison Beer kjæresten hemmelig

Artisten Madison Beer bekrefter ryktene om at hun har en kjæreste.

Det har lenge versert rykter om at artisten har vært i et forhold. I et radiointervju på «Zach Sang Show», bekrefter Madison Beer (21) at hun har en kjæreste. Men hun vil ikke dele ham med offentligheten, skriver Dexerto.

– Jeg har valgt ikke å prate om forholdet offentlig, fordi det har gått så bra, og jeg vil holde det på den måten, sa superstjernen.

Madison slapp debutalbumet «Life Support» forrige uke. Hennes største hit «Selfish» er streamet nesten 190 millioner ganger på Spotify.

Hun ble stjerne over natten etter at Justin Bieber oppdaget henne da hun var 13 år.

– Det var utrolig spennende, ettersom jeg var en stor fan av ham. Jeg var helt i sjokk, og det samme var foreldrene og vennene mine, sa hun til VG i 2019.

21-åringen har ikke fortalt hva kjæresten heter.

Det har lenge blitt spekulert i hvem det kan være, og Beer er fotografert sammen med Nick Austin (19) flere ganger.

Austin er et av medlemmene i TikTok-huset «Hype House». Han har også kommentert flere av Instagram-bildene hennes, og kalt henne både vakker og «det søteste mennesket i verden».