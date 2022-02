HAN ER IKKE TUNG, HAN ER MIN BROR: Nils Bech og Kristian Kristensen bærer hverandre gjennom kjærlighetssorgen.

Ukens låter: Röyksopp, Liam Gallagher, Nils Bech & Kristian Kristensen

... samt emojenter, franske gutter og slapt nytt fra Red Hot Chili Peppers: Her er lydsporet til første helg i februar.

Av Marius Asp

Publisert: Nå nettopp

Peder Elias & Paige – «When I’m Still Getting Over You»

Peder Elias Eriksrud Kjørholt har stått på terskelen til et gjennombrudd i noen år nå. Og selv om 25-åringen fra Trondheim fortsatt befinner seg et stykke unna storebror Simen Eriksrud (Seeb) hva strømmetall angår, er balladen «When I’m Still Getting Over You» – assistert av den newzealandske Sony-kollegaen Paige – et bevis på at han har studert og forstått den rådende popformelen. Litt for godt, muligens: Det blir fryktelig generelt og forutsigbart, det her, tross all vellyden. Og det som måtte finnes av personlighet strupes kontant av klisjeer stablet oppå klisjeer.

Röyksopp & Alison Goldfrapp – «Impossible»

Etter to temmelig dempede og dvelende smakebiter på sitt forestående trippelalbum(!), skrur Svein Berge og Torbjørn Brundtland opp intensiteten med det seige og knudrete dansenummeret «Impossible», som gradvis slår ut vingspennet før det oppløses i hvit støy helt på tampen. Låten løftes ytterligere av tilstedeværelsen til Alison Goldfrapp, som synger i den ofte briljante elektro-folk-pop-duoen Goldfrapp. Dette medrivende og mektige mini-eposet gjør det enda enklere å glede seg til årets ‘soppsesong.

Liam Gallagher – «Everything’s Electric»

Manchesters rottekjeft numero uno har ikke helt fått sving på solokarrieren i kjølvannet av Oasis, for å si det forsiktig. Det mest slående med «Everything’s Electric», som i likhet med Liams to soloalbum hittil er produsert av allestedsnærværende Greg Kurstin, er at Dave Grohl er hanket inn på låtskriversiden. Dét er mildt sagt ingen garanti for et inspirert stykke musikk. Det gampete, vagt Stones-aktige verset høres ut som en middels U2-b-side, refrenget føles påklistret og billig og hovedpersonen selv opererer på autopilot.

Nils Bech & Kristian Kristensen – «Ny fyr»

To av de mest distinkte vokalistene i norsk popmusikk dykker sammen ned i lengselen på denne saktebrennende balladen. Nils Bechs konseptalbum om kjærlighet mellom menn – en samling duetter med mannlige norske artister – ventes til høsten, og på «Ny fyr» har han hentet inn den fløyelsrøstede harstadværingen Kristian Kristensen. Melodien er smellvakker, og stemmene deres kler hverandre ypperlig. En kuplett som «nå er det en ny fyr i din seng/ tenker du litt på meg likevel» balanserer faretruende nær banalitetens avgrunn, men Bech-Kristensens hudløse og storøyde tilnærming til teksten tvinger ned den på riktig side.

Machine Gun Kelly & Willow – «Emo Girl»

Poppunken fra rundt årtusenskiftet er tilbake i popkulturen med et smell, enten vi liker det eller ei. Det er dermed ikke det minste rart at rapperen Machine Gun Kelly fortsetter sin dreining mot sjangeren på sitt kommende album «Mainstream Sellout» (sukk), som i likhet med forgjengeren «Tickets to My Downfall» er produsert av Blink 182-trommisen Travis Barker. Det som redder denne bortimot åndssvake låten, er Willow Smith – mest kjent som datteren til Will, men musikalsk langt tydeligere beslektet med moren Jada Pinkett Smith. Hun angriper låten med en glupsk energi som gjør at møkkabegrepet «guilty pleasure» må hentes frem igjen.

Red Hot Chili Peppers – «Black Summer»

Gitarhelten John Frusciante er tilbake i Red Hot Chili Peppers for tredje(?) gang, og han får virkelig boltre seg på «Black Summer» – første singel ut fra albumet «Unlimited Love», som slippes 1. april. Strengearbeidet er da også den eneste grunnen til å låne øre til denne underveldende, fantasiløse og slappe rusleren, som høres ut som et fullstendig uengasjert forsøk på å gjenskape stemningen fra «Under the Bridge» – uten at noen har tatt seg bryet med å skrive en melodi i prosessen.

Cate Le Bon – «French Boys»

Til slutt et spor fra en plate som kan komme til å yppe seg når året skal oppsummeres en gang langt der framme. Walisiske Cate Le Bon har i en årrekke vært en stødig leverandør av smart, sjøsyk og særegen kunstpop, og det dagsferske sjettealbumet «Pompeii» føyer seg ved første ørekast inn i tradisjonen. Arven etter David Bowie i glansdagene – siste halvdel av 70-tallet, for enkelhetens skyld – har aldri vært mer hørbar, men Le Bons evne til å balansere det faretruende mot det vakre er hennes helt egen.