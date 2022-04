KLEIN SELFIE: Sigrid og Oliver Sykes i Bring Me The Horizon gjør et god anslag for å få Spellemann-i «Årets mest livløse promobilde».

Ukens låter uke 16/22: Sigrid, Hagle og Pinkpantheress

Absolutt alle sidene på terningen trengs når man skal gjennom låter som sprer seg fra Felleskjøpet til Karibien. Samt en helt fantastisk powerballade.

Av Tor Martin Bøe

Sigrid og Bring Me The Horizon – «Bad Life»

For hjertet er popen enkel: Man skriver om de innerste, grunnleggende følelsene og gjør dem om til musikk. Det er formidlingen som er utfordringen. «Bad life» er på papiret en powerballade om å omfavne livets snublesteiner og bare komme seg videre. Det er enkelt. Når man kombinerer dette med den intense og uredde raspen til Sigrid Raabe og den akkurat nok polerte kraften til BMTH-vokalist Oliver Sykes blir det derimot mye mer. Arrangementet er Arcade Fire-intenst, om Arcade Fire hadde vært mer interessert i Journey enn Talking Heads. Selvfølgelig er det svulstig til det uutholdelige. En dårlig dag gjør ikke et dårlig liv, og en fantastisk låt gjør ikke et fantastisk album. Men nå vokser virkelig forventningene til Sigrid sitt snartkommende andrealbum.

Wig Wam og Tungevaag - «Do Ya Wanna Taste it»

Dette er visst uka for dumme remikser. Blant annet en virkelig uinteressant omklipping av Roxettes «Fading Like a Flower». Denne slappe nytenkningen av Wig Wams plutselige internasjonale oppmerksomhetsfane er ikke like ille. Likevel er den akkurat så «her henger vi oss på»-som man kan tenke seg. Originalen er oppe i 13 millioner Spotify-strømminger etter «Peace Maker»-introen. Til sammenligning har Aurora 400 millioner eller noe for sin TIkTok-revival av «Runaway». Hvis noen lurte på hva som gir mest eksponering av TV og TikTok.

Hagle - «Felleskjøpet-dress»

Årets Spellemannutdeling var i alle fall en suksess for bluegrass-EDMen til Hagle. To priser i neven samt avsløringen at Andre Jensen er nesten dobbelt så høy som Maj Britt Andersen. Årets andre utgivelse har såvidt jeg kan høre knapt et eneste elektronisk instrument. Denne omfavnelsen av Felleskjøpets grønt og gult begynner bli litt manisk repetitiv etter to år. I motsetning til den virkelig uinspirerte «Medbrakt» er dette uansett godlynt «by og land - mann mot mann»-retorikk for banjo og ståbass.

BADEKARER: Strømregningen til Nils Bech og Emir ble ikke så mye lavere av å gå over til vannbåren varme.

Liam Gallagher - «Better Days»

Det er snart 30 år siden Oasis slo gjennom, og tilsvarende halvparten så mange år siden brødrene Gallagher kranglet seg bort fra hverandre. At de er mindre enn halvparten så gode på egen hånd er denne lett forglemmelige balladen i det lavere temposjiktet nok et bevis på. «Better days» høres ut som om Liam har lyst til å lage «Bittersweet Symphony», bare med en annen skarptromme. En tromme som for øvrig markerer seg enn den tidligere Oasis-vokalisten. Her er det mange gode idéer og gode hitmestere involvert (Tove Lo! Greg Kurstin!) som dessverre ikke får til til å være spesielt gode sammen.

Pinkpantheress og Willow Smith - «Where you are»

TikTok-fenomenet Pinkpantheress mikstapedebuterte passe spektakulært i fjor høst og toppet BBC sin lyden av 2022-liste rett etterpå. Her har den britiske 20-åringen fått kjendishjelp av Willow Smith, vel så kjent for sin hardtslående far. Hayley Williams (Paramore) og Skrillex lurer i bakgrunnen på det som høres ut som en borettslagsdugnad med Grimes og FKA Twigs. Sammensveiset i noe som kan minne om velfungerende UK Garage. Ja, sjangeren som de fleste trodde døde ut omtrent samtidig med dinosaurene.

Neko Case - «Oh, Shadowless»

En av Canadas virkelig store stemmer markerer starten på sitt tredje tiår som soloartist med noe så gammeldags som et best of-album (burde vel egentlig holde med en spilleliste nå til dags). Den nye mildværslåten «Oh, Shadowless» er et bonusprosjekt blant gamle minner, akkurat så slentrende besnærende at den likevel sprudler av et inspirert overskudd. Betryggende for de neste tjue soloårene.

SE TIL VENSTRE: Vilde Bye bruker trafikkreglene for fotgjengere og gangfelt også når tar promobilder.

Nils Bech og Emir - «Gi meg tid»

Nils Bech sitt «Skeivt kulturår»-prosjekt vokser seg mer og mer solid, i alle fall på den musikalske samarbeidsfronten. Her har han fått med Emir fra «Sushi Kobe» i en bomullsmyk elektronisk dans, kyndig styrt av Henrik the Artist og Bendik HK. Teksten er, muligens bevisst, litt for lat med en nærmest parodisk enderimsbonanza mot slutten. Som pop dynket i operavokal er det uansett unikt.Disse to kan gjerne bli en kommende superduo.

Vilde Bye - «Adore/Ignore»

Skremmende unge Vilde Bye Martinsen har en søt, nesten barnlig mild stemme som legger seg elegant mellom Stina Nordenstam og Sigrid. Perfekt til det bevisst uklare sjangeruniverset hun vandrer i, akkurat så nøkternt produsert at alle bitene får skinne. Debut-EPen hennes beveger fra oppstemt powerpop til countryklingende ballader som «Adore/Ignore». Så liketil og samtidig så intrikat at den fortjener at flest mulig omfavner første del av tittelen.

Den BB - «Skipet»

Her er det bare for Terje Formoe å sporenstreks fortelle advokatene sine et rykte om en helt fantastisk skatt. Denne afterskiblødmen begynner håpløst nok på melodien til soldatmarsjen «When Johnny Comes Marching Home», før den seiler over alle hav og plyndrer Kaptein Sabeltanns kjenningsmelodi «Sjørøverne kommer!». Trioen bak prøver å ro refrenget akkurat så langt fra land at det ikke skal ligne. Slikt er en bagatell for juridisk kompetanse som lukter gull. Hiv og hoi og skrekk og gru.