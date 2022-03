OMSTRIDT: Kanye West. Her sammen med sin nye kjæreste Chaney Jones på basketballkamp i LA 11. mars.

Amerikanske medier: Kanye West utestengt fra Grammy-opptreden

Får angivelig ikke opptre på grunn av bekymring over hans oppførsel i sosiale medier i det siste.

Av Thomas Talseth

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Det melder Variety. Magasinet viser til en sak fra underholdningsnettstedet The Blast, som natt til lørdag norsk tid meldte at Kanye West etter planen skulle opptre ved den amerikanske musikkprisutdelingen 3. april – og at dette nå er skrinlagt.

Variety skriver at en representant for West har sendt dem en link til saken i The Blast, med kommentaren «dette er bekreftet».

ET Online skriver også at en West-representant bekrefter avlysningen overfor dem.

Wests angivelig planlagte opptreden har ikke vært bekreftet fra Grammy-arrangør Recording Academys side.

De har i skrivende stund heller ikke bekreftet at en West-opptreden har blitt økset.

Trøbbel med Trevor

The Blast skriver at årsaken til avlysningen skal være Wests oppførsel i sosiale medier i det siste, hvor han jevnlig har hudflettet ekskona Kim Kardashians nye kjæreste, Pete Davidson.

West har også vært i verbal disputt med Grammy-programleder Trevor Noah, som har tatt Kardashian og Davidson i forsvar. Ifølge The Blast har frykt for sammenstøt mellom West og Noah vært en annen årsak til bekymring og kansellering.

LEDER SHOWET: Trevor Noah.

Kort tid før The Blast publiserte sin sak gikk rapperen The Game ut på Instagram og kjeftet opp Grammy etter noter for å ha droppet en Kanye West-opptreden «i siste liten». The Game har over 12 millioner følgere.

Tidligere denne uken ble West utestengt fra Instagram, etter blant annet å ha kommet med rasistiske utsagn mot Trevor Noah.

West er uansett nominert til fem Grammy-priser, blant annet for årets beste album.