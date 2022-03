ANERKJENNES: Astrid S.

Astrid S krediteres for plagiat-låt

Rapperen French Montana ble beskyldt for å ha forsynt seg i vel stor grad av den norske popstjernens tidligere verk. Nå har han kreditert henne som medvirkende på låten sin.

Av Thomas Talseth

«Hør nøye på teksten og melodien. Jeg tror noen har kopiert meg», meldte Astrid Smeplass (25) i en TikTok-video i november.

Da hadde den marokkansk-amerikanske rapperen Karim Kharbouch (37), kjent som French Montana, akkurat gitt ut et nytt album som inkluderte en låt titulert «How You King?».

Det var denne Smeplass viste til i TikTok-videoen, som du kan se og ikke minst høre her:

French Montana-låten åpner med en lang passasje som nærmest er klipp-og-lim av det innledende verset på Astrid S-sangen «Jump», som kom ut i mai 2016.

Hennes manager uttalte til VG at dette ikke var klarert i forkant, og at de var i kontakt med French Montanas apparat om problemstillingen.

VG har forsøkt å få kontakt med rapperens amerikanske management om saken, uten å ha hørt noe tilbake fra dem.

Smeplass’ plateselskap og management har ikke kommet med ny informasjon siden de uttalte seg i november.

«FIKK» NORSK HJELP: French Montana.

Nå er imidlertid både Smeplass og de to øvrige «Jump»-låtskriverne Emily Warren og Nick Ruth oppført som delaktige i både komposisjon og tekst på «How You King?» på strømmetjenesten Tidal.

De tre står også oppført som medvirkende i krediteringen for French Montana-låten på Spotify.

French Montana albumdebuterte i 2013, etter å ha gitt ut mikstaper i en årrekke. Han har hatt to Topp 5-album og flere Topp 40-hits i USA. Den største er «Unforgettable» (sammen med Swae Lee) fra 2017, som nådde tredjeplass i USA, annenplass i Storbritannia og lå nesten et halvt år på VG-lista. Låten har over 1,4 milliarder avspillinger på Spotify.

«How You King?» har i skrivende stund 1,33 millioner avspillinger.

Astrid S’ siste singel, duetten «Pretty» med Dagny, har per nå 9,1 millioner.