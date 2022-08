PO-NYKOMMER: Lourdes Leon her på Vanity Fair-festen i Los Angeles etter Oscar-utdelingen i mars i år.

Madonnas datter Lourdes har pop-debutert

Lourdes Leon (25) har sluppet sin første singel – under artistnavnet Lolahol.

Lourdes går dermed i fotsporene til sin berømte mor, popikonet Madonna (64).

Sangen, som dukket opp på strømmetjenestene onsdag, har tittelen «Lock&Key», og Lourdes har selv vært med å skrive og produsere den – i samarbeid med Eartheater.

Billboard beskriver produktet som «en forførende klubblåt».

«Jeg er så stolt av deg, Lola!», skriver Madonna på InstaStory.

25-åringen har i tillegg laget en musikkvideo, spilt inn i New Yorks gater, der hun har sin base. Utgivelsen skjer på artistdebutantens eget selskap, Chemical X.

Lourdes pappa er den cubanske danseren og trener Carlos Leon (56), som Madonna hadde et forhold med fra 1995 til 1997.

MAMMA. Lourdes og Madonna i New York i 2010.

Lourdes er selv danser og modell, men hun har ligget lavt i offentligheten.

I en reportasje i bladet Interview i fjor høst forklarte hun at hun ikke hadde «noen spesielle karrieremål», og at det er viktig for henne å bevare et privatliv.

– Skal jeg være helt ærlig, så irriterer skuespillere meg. Jeg klarer ikke å omgås dem. Når det gjelder musikk, så kan jeg synge. Jeg bryr meg bare ikke om det. Kanskje fordi musikken er for tett på.

Lourdes snakket da også om opplevelsen av å bli bedømt fra en ung alder.

– Jeg tror privatliv er årsaken til at jeg har beholdt vettet og ikke endt opp på et mentalsykehus. Jeg vil finne ut hvem for helvete jeg er før noen andre prøver å fortelle meg hvem jeg er, uttalte 25-åringen.

«Ingen søvn, ingen frykt», skriver Lourdes til sine 345.000 følgere på Instagram om sin ferske låt. Hun har imidlertid stengt muligheten for å kommentere innlegget: