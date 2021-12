EKS-BLONDINE: Billie Eilish, her på «James Bond»-premiere i London i september.

Billie Eilish har farget håret igjen

Billie Eilish (19) har fått ny look.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Drøyt åtte måneder holdt stjernen på det platinablonde håret.

«Savner dere meg?», skriver den amerikanske popkometen under et bilde på Instagram natt til fredag norsk tid – nå som brunette.

«Gjett hva», skriver hun på InstaStory med et bilde kun av den mørke luggen, men med link til selfie-posten, der hun viser frem sin nye frisyre.

I skrivende stund har 9.6 millioner trykket «liker» på bildet, mens nær 190.000 har kommentert.

For to og en halv måned siden snakket Eilish ut i bladet Elle om hvordan fansen var delt i synet på hennes nye stil, med utringede, feminine gallakjoler og blond manke. 19-åringen uttalte at mange fans savnet den hun var før, med flerfarget hår og romslige klær.

– Folk holder på disse minnene om meg og føler en tilknytning til dem. Men det er nedverdigende. Jeg mistet 100.000 følgere bare på grunn av puppene. Folk er redde for store pupper, sa Eilish i bladintervjuet.

Før hun bleket lokkene i vår, hadde Eilish grønt og sort hår. Da hun kastet glans under Grammy Awards i mars, der hun også vant priser, bar hun grønn og sort parykk. Årsaken var at blekeprosessen tok så mange uker, har 19-åringen tidligere forklart.

Popartisten er også nominert i hele syv kategorier før neste års Grammy-utdeling.