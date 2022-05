FERDIG: Johnny Depp på vei bort fra rettssalen i Fairfax Virginina fredag.

Johnny Depp overrasket på scenen i England

Johnny Depp (58) dro rett fra rettssak i USA til musikkscenen i Sheffield i England.

Hollywood-stjernen, som de siste seks ukene har vært i intens rettssak mot ekskona Amber Heard (36), dukket overraskende opp på scenen sammen med Jeff Beck (77) søndag kveld.

På Twitter flommer det over med bilder og klipp fra seansen.

«Så – man ser Jeff beck opptre i Sheff City Hall – og inn spaserer Johnny Depp», skriver en kvinne:

På repertoaret sto «Isolation», som Depp og Beck spilte inn sammen i 2020, og som er en «remake» av John Lennons låt fra 1970.

De fremføre også flere coverlåter, som blant annet Marvin Gays «What’s Going On» og Jimi Hendrix’ «Little Wing», skriver Deadline.

Mange skryter av Depps vokalprestasjoner.

At Depp står på scenen og synger og spiller gitar, er ikke noen nyhet. Han er ivrig musiker på si, og er frontfigur i sitt eget band, Hollywood Vampires. Faktisk var han musiker før han ble filmstjerne.

Men i helgen var Depp «bare» gjesteartist for Beck.

Rettssaken i Virginia satte punktum fredag etter at advokatene for hver part hadde holdt sine sluttprosedyrer. Nå har juryen trukket seg tilbake for å diskutere. Mandag er helligdag i USA, men tirsdag møtes de syv jurymedlemmene igjen.

Når dommen faller, er uvisst. Her er de mulige utfallene.