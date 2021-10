DØD: Rapper Mac Miller, her på scenen i 2013.

Innrømmer å ha solgt dødelig dopmiks til Mac Miller

Tre år etter at den amerikanske rapperen Mac Miller ble funnet død etter en overdose, innrømmer den tiltalte narkoselgeren skyld.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Nyheten om 26 år gamle Mac Millers brå bortgang, rystet fansen i september 2018. I starten ble dødsfallet omtalt som et mysterium, før det to måneder senere ble rapportert at det skyldtes en overdose – angivelig ved et uhell.

Helomvending

Ett år senere ble en 28 år gammel mann fra West Hollywood arrestert og tiltalt for å ha solgt dop til en annen mann, som igjen forsynte Miller.

28-åringen har til nå nektet skyld, men denne uken gjorde han helomvending, ifølge Newsweek og TMZ.

Tiltalte innrømmer nå ifølge rettsdokumenter at han solgte Oxycontin-piller iblandet Fentanyl til Miller, eller Malcolm James McCormick, som rapperen opprinnelig het.

Kan få 20 år

Strafferammen er ifølge TMZ på 20 års fengsel, men påtalemyndigheten går inn for 17 års fengsel med påfølgende fem års prøvetid under tilsyn. Det vektlegges at tiltalte var løslatt på prøve i forbindelse med en annen narkosak da Miller døde.

En ny høring, der den tiltalte skal stå frem med fersk innrømmelse, er satt til 8. november.

Miller skal ha tatt en miks av flere narkotiske stoffer samt alkohol før dødsfallet inntraff. Det skal ha vært miksen og ikke mengden stoffer som forårsaket dødsfallet, ifølge den rettsmedisinske rapporten.

Den avdøde stjernen var tidligere kjæreste med popartist Ariana Grande (28).