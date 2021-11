POPSTJERNE: Britney Spears, her i 2018.

Britney Spears langet ut mot mamma: – Ødela livet mitt

Britney Spears (39) skrev på Instagram at det er moren hennes som er hjernen bak det omstridte vergemålet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Innlegget som ble lagt ut tirsdag, er siden blitt slettet.

Britney har til nå vært aller mest i strid med faren Jamie Spears (68), som har vært hennes verge i over 13 år. Nå kommer det frem at hun også i stor grad klandrer moren, Lynne Spears (66).

Ifølge TMZ og BBC skrev Britney i innlegget:

«Du vet nøyaktig hva du gjorde. Pappa er ikke engang smart nok til å tenke på et vergemål. Det folk ikke tenker på, er at det var mamma som ga ham ideen».

Popstjernen skal ha fortsatt med følgende:

«Jeg får aldri de årene tilbake. Hun ødela livet mitt i hemmelighet».

2000: Britney, Jamie Lynne og Lynne Spears.

Opplysningene står i kontrast til det som er kommet frem tidligere i år. Ifølge rettsdokumenter har Lynne Spears støttet sin datter i kampen mot faren.

– Jamie Spears er ute av stand til å sette datterens interesser over sine egne, både på et personlig og et profesjonelt nivå. Dette vergemålet er ikke i den beste interessen til min datter, hevdet moren i en støtteerklæring i forbindelse med rettssaken i sommer.

Britney skal ha skrevet i det nå slettede innlegget at det som i 13 år har vært en familiesak, ikke lenger er det.

«Jeg ble FØDT i dag fordi jeg får smile. Så takk til dere for å ha forsvunnet ut av livet mitt for endelig å la meg leve mitt. Ps. Om jeg vet hvor slem jeg høres ut? Ett hundre milliarder prosent ja», meldte Britney til sine 35,7 millioner følgere på Instagram.

Britneys foreldre ble separert i 2002, etter å ha holdt sammen i 30 år. Skilsmissen var et faktum året etter. Da uttalte Britney i pressen at hun var glad for skilsmissen, og at hun gjerne hadde sett at den hadde funnet sted tidligere.

Også sin yngre søster Jamie Lynne Spears (30) er Britney på kant med i kjølvannet av alt som har skjedd.

12. november er det ventet at en rettshøring vil avslutte vergemålet permanent. Britneys far, Jamie Spears, ble tidligere i høst fratatt oppdraget midlertidig.

En midlertidig verge har blitt utnevnt for å ivareta Britneys interesser ut året.