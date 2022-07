UTE ER DET SOMMER, INNE ER DET BERGEN: Steve Lacy jobber seg gjennom ulike vondt i hjertet-positurer.

Plateanmeldelse Steve Lacy «Gemini Rights»: Vondt i gullhjertet

Perfekt emosjonell berg-og-dal-bane om kjærlighet uten kj.

Sommeren er på ingen måte tiden for at forhold går ad undas. Når følelsesulykken likevel er ute, er det få som kan fote kjærlighetslivet sitt på like gledelig vis som Steve Lacy.

Hvem, spør du?

Vel, her er et kort resyme for nye lyttere: Etter å ha gjort suksess med Odd Future-avleggeren med det genialt idiotiske navnet «The Internet» klarte Steve Lacy å bli Grammy-nominert for den idiotisk geniale solodebuten «Apollo XXI» i 2019. Inni mellom alt dette har han blant annet produsert Kendrick Lamar (låten «Pride») og bistått Vampire Weekend (låten «Sunflower»).

Ja, og så har han akkurat rundet 24.

Andrealbumet snirkler seg gjennom gledelige jazzharmonier som vil være pop, smarte R&B-basser som vil være rock og svale soulrytmer som vil være bossanova. Drevet av fire takters-beats som bygges ut og om og snus fullstendig rundt.

Lacy har lenge brukt telefonen og Apples gratis musikkverktøy Garageband som hovedinstrument. «Gemini Rights» har utvidet kompetansemålene, både i teknisk kvalitet og låtskriverbistand. Blant annet har Lady Gaga-komponist Ely Rise og Beyoncé-bakomkvinne Diana Gordon kommet til på låtskriverlisten.

Dessuten gjør det hittil akkurat passe ubeskrevne vokalbladet Britanny Fousheé at Lacys falsettforsøk fremstår mer frivillig komiske enn klønete. Hun perfeksjonerer dette gledelige smerteprosjektet.

Selvsagt et prosjekt som hadde blitt ganske ordinært uten hovedpersonen. En hovedperson som byr uforskammet og uforbeholdent mye på seg selv, med like deler sorgmunter sjarm og forskrudde glimt i øyet.

Samt en bemerkelsesverdig evne til å vise det store i det lille, og til å vri det vanskelige om til det enkle.

«Gemini Rights» er låter om å bite seg i tungen, om uvaner som blir misforståelser («Bad Habit»), lidenskapelige møter med eksen («Sunshine») og kombinasjonen ketamin og, øh, egentid («Static«). Sistnevnte er den mest utpregede poplåten om å ta på seg selv siden Tweets «Oops (Oh My)».

Det bør ikke komme som noe sjokk på noen at det duvende forbildet i bakhodet er Prince. Purpurmannens angivelige evne til å snu ethvert innfall til både et riff og en låt er klebet over Lacys andre soloalbum. Like mye de bitende, dobbeltbunnede tekstene og antydningene som kan tolkes i flere retninger. Samtidig er det også mye av smartnessen fra om Outkasts «The Love Below». For de som absolutt må finne noe å sammenligne med.

Det er det ingen grunn til. «Gemini Rights» står skjelvende støtt på helt egne ben, med alle muligheter til å bli hva som helst.

Tross alt er dette en flyktig fortelling om livets nedturer. Som føles som en evigvarende opptur.