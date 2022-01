POPIKON: Britney Spears, her på GLAAD Awards i Los Angeles i 2018-

Full ordkrig mellom Spears-søstrene etter TV-intervju

I et langt, opprørt innlegg på Twitter skriver Britney Spears hva hun mener om Jamie Lynn Spears’ ferske TV-intervju. Nå går Jamie Lynn i nytt forsvar.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tidligere denne uken ble en tårevåt Jamie Lynn (30) intervjuet av «Good Morning America». Halvannet døgn senere langer storesøster Britney (40) ut mot det hun beskriver som PR for boksalg.

Jamie Lynn er nemlig aktuell med sin egen biografi, «Things I Should Have Said».

Britney skriver i tordentalen at hun selv var syk med høy feber da lillesøsterens intervju gikk på lufta, men at hun så det i febertåke.

«Men det var egentlig fint å ha så høy feber, for da måtte jeg overgi meg til ikke å bry meg», skriver popstjernen.

Les om Jamie Lynns nye reaksjon lenger ned i artikkelen.

Britney sier at noe av det hun reagerer mest på ved Jamie Lynns intervju, er at hun sa at Britneys oppførsel var «ute av kontroll» i tiden rundt det så omtalte sammenbruddet – forut for vergemålet.

Popstjernen skriver at lillesøsteren ikke var særlig mye rundt henne på den tiden – for 15 år siden.

«Så hvorfor snakker hun i det hele tatt om det? Om hun ikke ønsker å selge bøker på min bekostning?», spør Britney i innlegget.

«Hun trengte ikke å jobbe for noe. Hun fikk alltid alt opp i hendene», raser Britney om Jamie Lynn.

I TV-intervjuet sa en gråtende Jamie Lynn at hun ikke visste hvorfor forholdet til Britney er så betent som det er nå. 30-åringen forsikret at hun alltid har elsket sin søster, at hun «har gjort alt til det beste for Britney», og at «Britney vet det».

Britney på sin side skriver at Familien hennes «elsker å trykke henne ned».

«Håper boken din selger godt, Jamie Lynn!!!!», skriver hun sarkastisk.

Britney forklarer også at hun vil styre unna Instagram en stund, plattformen hun har kommunisert hyppig til omverdenen fra den siste tiden.

Jamie Lynn: – Utmattende

Fredag svarer Jamie Lynn med en egen post på nettopp Instagram, der hun skriver at det siste hun ønsker er å kommentere, men at «her er vi altså».

2002: Beritney og Jamie Lynn på scenen i Los Angeles.

«Det er vondt å se dissse postene. I likhet med resten av verden ønsker jeg bare hennes beste», skriver hun om Britney.

«Brit, jeg er alltid her for deg, du vet at jeg alltid har vært det i kulissene», sier Jamie Lynn og sier at hun synes det er utmattende når samtaler og meldinger de deler på privaten «ikke samsvarer med det søsteren poster i sosiale medier».

Jamie Lynn skriver at det som kommer frem ikke er sant, at hun ikke vil undergrave søsterens budskap, men at hun heller ikke kan undergrave sitt eget.

30-åringen forteller om angivelige drapstrusler og vanskeligheter med å forklare for sin eldste datter hva de står i.

Jamie Lynn koster for øvrig på seg litt sarkasme tilbake:

«Når alt dette er sagt: Jeg hater å stikke hull på min søsters boble, men min bok handler ikke om henne. Jeg kan ikke hjelpe for at jeg også er født inn i Spears-familien, og at noen av mine erfaringer inkluderer henne».

Lille-Spears, som hun kalles, har stengt muligheten for å kommentere under posten.