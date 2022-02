VANT I FJOR: Italienske Måneskin tok seieren i Eurovision Song Contest 2021.

NRK om Eurovision Song Contest: Helt ny situasjon med to deltagerland i krig

Sveriges statskanal SVT er kritiske til at Russland fortsatt ønskes velkommen i Eurovision Song Contest etter invasjonen av Ukraina. NRK sier at saken diskuteres internt.

Av Thomas Talseth og NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den europeiske kringkastingsunionen, EBU, har i en epost til SVTs Kulturnyheterna torsdag morgen gjort det klart at de fortsatt ønsker Russland velkommen til musikkfesten Eurovision Song Contest i Torino i mai, som EBU arrangerer.

– Vi er et ikke-politisk kulturelt arrangement, heter det i eposten fra EBU, som kom fire timer etter at invasjonen var et faktum.

– Konkurransens formål er å forene nasjoner og feire mangfold gjennom musikk. Både Russland og Ukraina er fra før invitert, og per nå planlegger vi å ønske begge land velkomne i mai.

Hanna Stjärne, administrerende direktør i Sveriges Television (SVT), er uenig i kringkastingsunionens holdning til saken.

– EBU må ombestemme seg, sier hun til sin egen kanal.

– Jeg sympatiserer med grunntanken om Eurovision som en upolitisk begivenhet. Men situasjonen i Europa er ekstremt alvorlig, med Russlands invasjon av Ukraina. Det krysser alle grenser. Vi har oppfordret EBU til å endre seg og vil følge utviklingen nøye, forteller Stjärne.

– Helt forferdelig

I Norge stiller NRK seg noe mer avventende til situasjonen. Programredaktør i NRKs underholdningsavdeling, Charlo Halvorsen, gjør det imidlertid klart at de ser alvorlig på saken.

– Det er naturligvis helt forferdelig det som nå utspiller seg i Ukraina. Og det vil være en helt ny situasjon i ESC om to av deltagerlandene er i regelrett krig, skriver han i en epost til VG.

– Vi har foreløpig ikke tatt noen avgjørelse om hvordan vi skal forholde oss til dette. Men vil naturligvis holde tett kontakt med EBU og eventuelt komme med våre innspill når vi har fått diskutert dette internt.

VG har bedt EBU om kommentar til saken.

Ukraina ber om ekskludering

Samtidig melder den populære ESC-bloggen Wiwiblogs at Ukrainas statlige kringkaster UA:PBC har bedt EBU om å suspendere Russlands medlemskap og ekskludere landet fra Eurovision i 2022. Russland har ennå ikke valgt sitt eventuelle Eurovision-bidrag.

Ukraina har et nytt bidrag på plass etter at den opprinnelige vinneren ble anklaget for å ha besøkt den russisk-annekterte Krim-halvøya, noe som er ulovlig ifølge ukrainsk lov. I stedet valgte man hip hop-gruppen som kom på andreplass, Kalush Orchestra.

– I vanskelige tider for landet vårt må vi bekrefte oss selv overfor verden. Derfor er vi klare til å representere Ukraina med verdighet foran hele Europa, heter det i en uttalelse fra Kalush Orchestras vokalist Oleh Psiuk, riktignok fra før krigen brøt ut.

Onsdag skrev artisten Jamala – som vant Eurovision for Ukraina i 2016 med sin sang «1944» som gikk ut mot Sovjetunionens deportasjon av krimtatarene i 1944 – i sosiale medier:

– Vi må være med i Eurovision. Hvorfor? Fordi dette er nok en påminnelse om oss, om vår kultur i verden, skriver hun med henvisning til at det fra russisk side gjerne hevdes at de to landene «er ett folk», ifølge CNN.

Det er ikke lov med politiske budskap i Eurovision-konkurransen ifølge EBU, og det vakte oppsikt da Jamala i 2016 vant for Ukraina med en sang om den sovjetiske deportasjonen av krimtatarene – og med stikk til dagens Russland.