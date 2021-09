1972: Denne dressen som Elvis bar på scenen i 1972, har også skiftet eier.

Elvis-hår solgt for 620.000 kroner

At en person bladde opp såpass mye for krukken med Evis Presleys hår, overskygger alle millionene en annen betalte for rockekongens hvite dress.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

GWS Auctions holdt i helgen auksjon med flere av ikonets klenodier. Over åtte millioner kroner betalte en ikke navngitt person for den legendariske dressen Elvis bar på scenen i Madison Square Garden i 1972 – fem år før han døde.

Men det kjøpet som vekker aller mest oppsikt i internasjonale medier, er altså glasskrukken med en god porsjon med rockerens svarte lokker.

620.000 kroner skal altså ha blitt lagt på bordet for håret.

KLENODIUM: Elvis’ hår på krukke har gått under hammeren.

Det er imidlertid ikke første gang deler av Elvis hår auksjoneres bort. Ifølge Huffington Post ble en krukke med samme innhold solgt i 2002 – og da faktisk til en enda høyere pris, nær én million kroner.

Også andre har solgt Elvis’ hår tidligere for gode penger, men dette glasset inneholder ifølge auksjonshuset den største mengden med hår. Det er frisøren Barber Homer Gilleland som i sin tid tok vare på lokkene, og som har lagt ved solid dokumentasjon på at klenodiet er ekte vare.

1958: Elvis i frisørstolen 1958 før han skulle i militæret.

I 2009 betalte en Elvis-fan 10.000 kroner for å sikre seg bare ett av stjernens hårstrå.

Elvis Presley ville vært 86 år i dag om han hadde levd. Han døde i 1977, 42 år gammel.