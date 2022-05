DET GRESKNORSKE HÅPET: Amanda Tenfjord, med gresk far, representerer Hellas i år og er faktisk en av de største favorittene her nede. I kveld kjemper hun om finaleplass med blant andre Norge.

Amanda Tenfjord synger for Hellas i kveld: − Heier på alle

TORINO(VG) Halvt greske Amanda Tenfjord er blant kveldens største favoritter til å gå videre til Eurovision Song Contest-finalen lørdag.

Av Stein Østbø

Ifølge Eurovisionworld ligger hennes greske bidrag, «Die Together», nemlig på annenplass før kveldens semifinale, bak Ukraina, men foran Norge.

Når det gjelder selve finalen lørdag ligger hun foreløpig på sjetteplass, to plasser foran Norge.

– Jeg prøver egentlig ikke å se på bettingen når jeg er her nede, jeg prøver bare å fokusere på det jeg skal gjøre. Men det er jo stas, det betyr jo at folk liker sangen, sier Tenfjord når VG møter henne et par timer før sending.

Hun forteller om fine dager i Torino, med prøver som alle har gått bra, ifølge henne selv. Ikke minst mandagens generalprøve var viktig; det er den som er grunnlaget for halvparten av stemmene – fra de europeiske fagjuryene – i selve finalen kommende lørdag.

– Jeg var nok litt nervøs, men jeg tror det gikk bra. Magefølelsen er iallfall god.

– Også nå før semifinalen i kveld?

– Ja, jeg er mer rolig i dag og har akkurat hatt en ny prøve. Jeg tror også den gikk bra, kanskje fordi jeg var litt mer avslappet.

– Er du større i Hellas nå, enn i Norge?

– Det vet jeg ikke, jeg har vært mer i Hellas enn i Norge det siste halvåret, men jeg har uansett blitt tatt veldig godt imot. Jeg har fått masse støtte og kjærlighet derfra, sier Tenfjord fornøyd.

Amanda Tenfjord er selvfølgelig innforstått med at dette er et spesielt år, også i Eurovision-sammenheng. Russlands invasjon av Ukraina gjør at ukrainerne topper det som er av bettinglister.

– Men de har en veldig bra låt, og den fortjener absolutt å vinne. Men det er en utrolig absurd situasjon som hele Europa er i akkurat nå ... Men jeg heier på alle!

Det var i desember i fjor at det ble kjent at sunnmørsjenta med greske aner skulle representere Hellas.

– Pappa er gresk og kommer fra Ioanninna, en by på vestkysten av Hellas. Jeg bodde i Hellas til jeg var 3 år, så flytta vi til Norge. Jeg snakket gresk før jeg lærte meg å snakke norsk, og både mamma og pappa har fokusert veldig på at både jeg og broren min skulle opprettholde gresken vår, fortalte Amanda Tenfjord til VG den gangen.

Hun kunne også røpe at det er en «syk» drøm som nå blir oppfylt for henne.

– Jeg har sett på Eurovision hvert år siden jeg var barn. Vi hadde en tradisjon hjemme at vi alltid inviterte masse venner og lagde skikkelig fest med gresk mat og stor ståhei!

Lørdag håper både hele Norge og Hellas at vi ser henne i Eurovision-finalen – og hun selv, naturligvis!