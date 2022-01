Jamie Lynn Spears, her på en countryprisutdeling i Nashville i 2017.

Britneys lillesøster gråter på TV: − Jeg elsker min søster

Jamie Lynn Spears (30) tar til tårene i sitt aller første intervju om stormen rundt Britney Spears (40) – og om forholdet mellom de to.

Publisert: Nå nettopp

Britneys lillesøster har stilt opp i TV-intervju med Juju Chang på «Good Morning America», der hun snakker om sin kommende bok og livet i Spears-familien.

– Hva skjedde med kjærligheten? spør Chang og sikter til den anspente situasjonen mellom søstrene og familien for øvrig.

– Hva har forårsaket denne spliden? fortsetter reporteren, før Jamie Lynn nølende svarer:

– Den kjærligheten er fortsatt der. 100 prosent. Jeg elsker ... Jeg elsker min søster.

Hun fortsetter med å si at hun alltid har elsket og støttet Britney – og gjort det som er til søsterens beste.

– Og hun vet det, sier en tårevåt Jamie Lynn om Britney.

– Jeg vet ikke hvorfor vi befinner oss i denne situasjonen akkurat nå, legger hun til.

Intervjuet skal vises i sin helhet onsdag morgen lokal tid, men «Good Morning America» har på forhånd lagt ut en liten smakebit fra intervjuet. Artikkelen fortsetter under:

Newsweek skriver at mange fans reagerer på at Jamie Lynn får snakke på TV og reklamere for biografien sin – «Things I Should Have Said».

Skeptikere mener at Jamie Lynn på denne måten drar økonomisk nytte av søsteren for å skape blest om bokslippet.

Den amerikanske artisten Simon Curtis (35) er blant dem som langer ut mot TV-kanalen på Twitter med kritikk:

Det er gjennom Instagram at Britney kommuniserer med omverdenen, og det hyppig de siste månedene. Storesøster Spears har i skrivende stund ikke kommentert TV-intervjuet.

Britney har det siste året, både før og etter det omstridte vergemålet ble opphevet, snakket både i retten og på sosiale medier om hvor sviktet hun føler seg av sin egen familie.

«Det finnes ikke noe verre enn når dine aller nærmeste, som aldri stilte opp for deg, publiserer ting om situasjonen din, uansett hva den måtte være, og gir sin støtte ... Det finnes ingenting verre enn det», raste Britney på Instagram i fjor sommer.

I oktober kom dette hjertesukket:

«Oppfører du deg dårlig mot meg, så er jeg ute. Ferdigsnakket. Denne meldingen er til familien min, som har såret meg dypere enn dere noen gang vil forstå», skrev Britney til sine nær 39 millioner følgere.

Tidligere denne måneden skrev Forbes og andre medier om at Britney har sluttet å følge Jamie Lynn på Instagram.

GAMLE DAGER: Jamie Lynn og Britney på scenen under Teen Choice Awards i 2002.

BAKGRUNN: «Stemmen som ble kvalt»

Jamie Lynn lovet i fjor høst å donere bokpengene til organisasjonen This Is My Brave, som jobber for mental helse. Organisasjonen har imidlertid takket nei – etter at Britneys fans la press på dem.

Britneys søster er også blitt anklaget for å profittere på Spears gjennom vergemålet, men det har Jamie Lynn kontakt avvist.

– Jeg har betalt mine egne regninger siden jeg var ti år gammel, meldte hun på Instagram i fjor høst.