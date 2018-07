GIR SEG PÅ TOPP: Erlend Hjelvik i Kvelertak. Foto: Alf Øystein Støtvig

Kvelertak-vokalist slutter - bandet fortsetter videre

Publisert: 16.07.18 12:03 Oppdatert: 16.07.18 12:52

Sjokkebeskjed til fansen: Erlend Hjelvik gir seg i det populære metalbandet.

Det skriver han selv i en melding på Kvelertaks offisielle facebook-side.

« Det er nødvendig for meg å skille veier med Kvelertak », skriver han blant annet.

« Det å ha vært med på å etablere at suksessfullt band har vært gøy og givende, men det har også vært intenst og utfordrende. Det har slitt på meg. Etter hvert som vi har utviklet oss personlig og profesjonelt, så har målen, ønskene og motivasjonene endret seg og ført oss i forskjellige retninger», skriver han.

Dette ble VGs siste konsertanmeldelse av Kvelertak . Her blir vokalist Hjelvik beskrevet som karismatisk og ustoppelig.

Den plutselige beskjeden fører til at han ikke kommer til å spille de fire annonserte festivalkonsertene i Norge i sommer.

Bandet skal etter planen opptre på Fjellparkfestivalen i Flekkefjord førstkommende fredag. Festivalsjef Simen R. Berrefjord sier han nettopp har fått beskjeden.

– Det kom veldig bardus på dette. Det er jo dumt i og med at det er fire dager til festivalen og de er det største trekkplasteret sammen med Delillos. Vi vet ikke hva som skjer, men bookinggruppen vår jobber med saken og hører med bookingbyrået deres hva som vil skje. Vi håper og tror publikummet vårt har forståelse, sier han til VG.

Ragnar Vikse i Time Out Agency and Concerts booker Kvelertak for Norge. Han sier konsertene vil gjennomføres uten Hjelvik.

– Det blir gjennomført med gjestevokalister og den nye vokalisten. Bandet fortsetter. Vi har visst om at han skal gi seg en stund, men planen var at Erlend skulle gjennomføre de annonserte konsertene.

Kvelertak-vokalisten takker fansen, de andre bandmedlemmene, crewet og alle som har jobbet med Kvelertak opp gjennom årene og avslutter med hilsenen: Kvelertakk for meg!

Kvelertak ble etablert i 2007, og har etterhvert etablert seg som et band med suksess internasjonalt. Metallica tok dem med som oppvarmere på turneen «By Request Tour» i 2014, og de har også vært med thrashkongene på turné så sent som i vår.

Bandet endte opp med tre album med Hjelvik som vokalist, «Kvelertak» fra 2010, «Meir» fra 2013 og «Nattesferd» som kom i 2016.