«HEI, DU DER!»: Meat Loaf annonserer ny turné. Men synge, det skal han ikke.

Comebackturné for Meat Loaf – uten å synge

Meat Loaf (70) planlegger comebackturné. Det er bare én hake: Sangeren har ingen planer om å synge selv.

Det er det ifølge britisk presse den betydelig yngre Caleb Johnson (27) som skal gjøre.

Den amerikanske rocklegenden, som egentlig heter Marvin Lee Aday, har i lengre tid slitt med sin en gang så kraftfulle stemme.

Dette var ikke minst hørbart på albumet han ga ut i 2016, «Braver Than We Are», som ble markedsført som Meats tredje og siste samarbeid med komponisten Jim Steinman.

Nå skal han altså likevel ha funnet en måte å legge ut på turné på: Ved å la Johnson, som vant TV-sangkonkurransen «American Idol » i 2014, ta seg av vokalen, mens Meat Loaf selv etter sigende vil nøye seg med å fortelle historier fra sin brokete karriere mellom låtene.

Mistet stemmen

Meat Loaf s debutalbum «Bat Out Of Hell» er en av tidenes mest solgte plater. Over 43 millioner fysiske eksemplarer er gått over disk siden utgivelsen i 1977.

Albumet var i sin helhet komponert av Jim Steinman, som Loaf møtte da de begge var involvert i en teateroppsetning i New York i 1973.

Suksessen ble imidlertid etterfulgt av trøbbel med stemmen. Ifølge et intervju i Rolling Stone nylig , tok det seks måneder med daglige besøk hos psykologer og sangpedagoger før artisten fikk stemmeprakten tilbake. Oppfølgeralbumet «Dead Ringer» lot vente på seg i fire år.

Etter dette tok samarbeidet mellom Steinman og Meat Loaf slutt. De to tok opp imidlertid opp tråden med stor suksess i 1993, med albumet «Bat Out Of Hell II: Back Into Hell», som blant annet inneholdt den store hitsingelen «I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That)».

«Braver Than We Are», duoens tredje albumsamarbeid, besto i stor grad av rester fra Steinmans eldre produksjon.

– Vil ikke bli beskyldt for å mime

Meat Loaf var full av lovord for Caleb Johnsons innsats i « American Idol ».

– Endelig noe skikkelig rock’n’roll på TV!, skrev han på Facebook-siden sin etter at fans hadde bemerket hvor mye Johnson minnet om Meat Loaf i både stemme og utseende i finalen i 2014.

– Meat Loaf er bekymret for at han ikke vil klare å synge sangene sine etter at han mistet stemmen for et par år siden, sier en kilde til den britiske avisen The Sun i forbindelse med den nye turneen, som har fått navnet «Back Out Of Hell».

– Han ønsker ikke å bli beskyldt for å mime på en stor turné, så han gir stafettpinnen videre til Caleb, som han er en stor fan av.

Turneen skal ifølge avisen være verdensomspennende, men bestå av et mindre antall konserter.

Meat Loaf gjorde seg bemerket med en duett med norske Marion Ravn i 2006, men har siden tatt avstand fra innspillingen .