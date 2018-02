GLAD: Susanne Sundførs siste album ga henne en ny runde med stående ovasjoner. Foto: NTB SCANPIX

Dette kostet Susanne Sundførs Spellemann-nominerte album

Publisert: 25.02.18 14:29

MUSIKK 2018-02-25T13:29:03Z

Bare en knapp fjerdedel av utgiftene gikk til selve innspillingen.

I kveld avsløres det hvem som får heder og ære i Norges største musikkprisutdeling, Spellemannprisen.

Susanne Sundfør er én av to som er nominert til både «årets popsolist» og «årets album». Mange vil også mene at hun er en sterk kandidat til å bli «Årets Spellemann» – i så fall den første kvinnelige sådan siden 2003.

VG har fått innsyn i budsjettene for Sundførs hyllede plate «Music For People In Trouble» , som kom ut sist høst. De viser en vesentlig skjevhet mellom albumets utgifter og inntekter.

Selve innspillingen var budsjettert til å koste 260.000 kroner, hvorav 112.500 gikk til produsent Jørgen Træen, kjent i bransjen for å yte mye i sin rolle.

Honorarer til musikere på platen varierer fra 1661 kroner til 8305. For Sundførs duettpartner på låten «Mountaineers», undergrunnsstjernen John Grant, står det kun oppført hotellutgifter på 4360 kroner.

Artwork- og designutgifter ble satt til 80.000.

En annen betydelig utgiftspost var reisekostnader: 243.000 kroner. Dette gikk blant annet til studioinnspillinger i London, New York og Bergen.

Reiseutgiftene var imidlertid også knyttet til platens visuelle uttrykk. Sundfør tok nemlig selv bilder til albumet, i Europa, Nord-Amerika, Sør-Amerika og Asia. I det ovennevnte reisebudsjettet var 187.000 kroner satt av til fototurene. I tillegg var det beregnet 42.000 til kamerautstyr.

– Jeg ønsker å formidle et slags bilde av samtiden, både musikalsk og visuelt, med syntetiske musikklandskaper og bybilder, samtidig som jeg formidler en nostalgi i forhold til bruken av folkmusikken og bilder av natur som kan forsvinne med dagens miljøpolitikk, skriver Sundfør i en søknad om støtte fra Kulturrådet.

Doblet PR-utgiftene

Til sammen var utgiftene for «Music For People In Trouble» beregnet til 879.000 kroner da Sundfør presenterte prosjektet i januar 2017.

Inntekter fra platesalg og streaming var beregnet til 357.000 kroner.

Den godt over halve millionen mellom utgifter og inntekter skulle blant annet dekkes av 182.000 kroner i egenfinansiering.

Det ble søkt om 140.000 kroner i prosjektstøtte fra Kulturrådets Fond For Lyd og Bilde, men det ble med 60.000 kroner derfra.

Da hun senere søkte Kulturrådet om markedsføringsstøtte, var PR- og markedsføringsutgiftene doblet, fra 233.000 til 466.000, hvilket løfter platens utgifter til over 1,1 million.

I den søknaden fremgår det at Sundfør betalte 91.000 kroner for management- og konsulenttjenester.

I tillegg gikk det med 80.000 til det norske PR-byrået Little Big Sister.

Hun fikk 70.000 kroner i markedsføringsstøtte av Kulturrådet.

Kulturrådet ga i tillegg 180.000 kroner i støtte til Sundførs 12 konserter lange europaturné i september og oktober (konserter i Norge ikke medregnet), på «kulturhus»-aktige spillesteder med kapasitet fra 300 til 1000 tilskuere. Turneen fikk også 40.000 kroner i støtte fra Music Norway.

Sundfør-teamet hadde imidlertid håpet på 100.000 fra sistnevnte, fremgår det av søknaden. Turneen hadde 545.000 kroner i planlagte utgifter, inkludert 72.000 kroner til Sundfør selv (6000 per konsert).

Honorarer fra spillestedene var stipulert til 210.000 kroner. Sluttrapport for turneen er ikke forelagt Music Norway i skrivende stund.

«Music For People In Trouble» gikk rett til førsteplass på VG-lista, slik artistens tre foregående plater også gjorde.

Det har til nå generert litt over syv millioner avspillinger på Spotify, hvilket gir ca. 420.000 kroner i inntekt.

– Basert kun på budsjettet kan det se ut som om prosjektet ikke er særlig økonomisk bærekraftig, sier VGs musikkanmelder Tor Martin Bøe, som selv gir ut plater med artisten Frank «Tønes» Tønnesen.

– Men jeg tipper regnskapet vil vise noe annet. Sammen med radiotall og kommende turnéinntekter, kommer nok dette til å gå mer enn rundt. Jeg vil tro det er tjent gode penger på turneen i Norge sist høst, siden konsertstedene der besøkes på ny allerede i mai.

* Sundførs plateselskap Warner og PR-byrå Little Big Sister henviser til artistens britiske management DEF for kommentar til saken. De har ikke besvart VGs henvendelse.