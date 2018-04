Avviser ABBA-comeback på Glastonbury

I HJEMLANDET: Bilde fra en ABBA-konsert i Gøteborg i 1979 Foto: Reidar Fure

Ny musikk fra ABBA for første gang på 35 år førte til jubel blant fansen. Men gruppen dukker neppe opp i levende live på en scene igjen.

I forrige uke ble det kjent at ABBA gir ut ny musikk for første gang på 35 år . Bandet har spilt inn to splitter nye låter, og planlegger en virtuell turné hvor hologrammene deres opptrer.

Det har ikke stoppet ryktebørsen fra å gå om en ordentlig gjenforening, skriver NME. Glastonbury-festivalen, en av Europas største sommerfestivaler har vært nevnt, og deres talsmann Gorel Hanser har måttet avvise ryktene.

– Nei, definitivt ikke, sier han, ifølge The Mirror.

– Vi bør heller huske hvordan de var på 70-tallet, og lytte til dem slik de er nå.

Festivalen skal etter planen ha pause i år, men festivalsjef Michael Eavis har sagt at han kaster om på de planene dersom ABBA skulle takke ja.

Titlene på de to nye låtene som er klare fra bandet er også offentliggjort. «I Still Have Faith in You» beskrives som melankolsk, mens «Don’t Shut me Down» skal være en sak med litt mer fart, men det skal ikke være dansemusikk.

