BAND-VETERANER: D.D.E. i 2011, bak f.v.: Eskil Brøndbo, Eivind Berre og Frode Viken. Foran f.v.: Arnt Egil Rånes, Bjarne Brøndbo og Bård Jørgen Iversen. Foto: Øyvind Nordahl Næss/VG

D.D.E.-stjernen Frode Viken er død

Publisert: 31.03.18 22:00

Frode Viken, mannen bak så godt som alle melodiene og halvparten av D.D.E.s tekster, er gått bort – 63 år gammel.

Den kjente låtskriveren og gitaristen døde tidlig morgen påskeaften – dagen etter at han fylte 63 år. Viken har de siste årene være rammet av kreft.

VG får den triste nyheten bekreftet fra bandkollegene:

«Det er med stor sorg vi må meddele at vår gode venn, gitarist og komponist Frode Magnus Viken er død, 63 år gammel. Frodes helsetilstand ble nylig forverret, og han gikk bort etter kort tids sykeleie. Han vil bli minnet i hver og en av sine fantastiske låter. Våre tanker går til familien».

D.D.E. har selv nettopp fått dødsbudskapet og ønsker derfor ikke å kommentere vennens og kollegaens bortgang ytterligere på det nåværende tidspunkt.

Meldingen er også postet på bandets Facebook-side .

Ble syk i 2012

Høsten for snart seks år siden merket Frode Viken en kløe i halsen. Nesten et år senere skulle det vise seg at kløen skyldtes en ondartet kreftsvulst. Siden har han vært gjennom omfattende stråling og cellegiftbehandling – og komplikasjoner som følge av det.

Julen 2013 fikk Viken beskjed om at han var kreftfri, og og i 2014 snakket han med VG om hvordan han håndterte den tøffe tiden, og om veien tilbake.

I 2015 sto Viken igjen på scenen med bandkollegene, for første gang på halvannet år.

Men sykdommen blusset opp igjen.

– Jeg er ikke i stand til å komponere. Det er et altoppslukende regime på mat og medisinering. Legen har skissert at jeg ikke vil være i full jobb før tidligst til høsten. Og jeg velger vel egentlig å tillate meg å være syk, uttalte Viken til Adresseavisen i 2014.

Sønnen Daniel Viken (38) har de siste par årene vikariert for sin far som gitarist i bandet .

På D.D.E.s egen hjemmeside , under presentasjonen av alle medlemmene, står det om Viken at han er «bandets ubestridte livsnyter»:

«Han har lang erfaring fra drift av blant annet musikkforretning, lydstudio, nærradio, og har vært gitarlærer ved Namsos Kommunale Musikkskole. Han er gift, pappa og stolt bestefar. Frode har skrevet alle DDEs låter, foruten et par hederlige unntak, samt brorparten av alle tekstene».

Blant bandets hitlåter finner vi blant annet «Rompa mi», «Vinsjan på kaia», «Det går likar no», «Rai Rai», «E6» og «Det fine vi hadd’ sammen» (se D.D.E.s plasseringer på VG-lista opp gjennom årene ).

Viken, som ble født i Namsos i 1955, har bakgrunn også fra flere andre band, blant annet Prudence.

D.D.E. så dagens lys i Namsos i 1992 og har siden etablert seg som et av Norges mest populære og hyppigst turnerende band. De fikk prisen for «Årets Spellemann» i 1996. I fjor markerte de 25-årsjubileum med ellevill turné som rundet av med storkonsert i Oslo Spektrum . Da var Frode Viken med.

Tilbakeblikk: Lei av turer langs E6–D.D.E. kjøpte seg inn i eget fly

