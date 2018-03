ÅPNER OPP: Sondre Justad. Foto: KYRRE LIEN

Sondre Justad står frem som bifil

Publisert: 24.03.18 22:30

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MUSIKK 2018-03-24T21:30:53Z

Røpet legning hos Anne Lindmo.

I kveldens utgave av «Lindmo» på NRK fortalte 27-åringen fra Henningsvær at han har jobbet med å være mer åpen på sin nye plate, som kom ut fredag.

– Jeg har kjent på at jeg rommer mer, at kjærligheten er større. Jeg tror ikke det trenger å være damer eller menn for min del. Jeg tror det kan hende det går bra med begge deler, at det bor noe mer der, sier Justad.

– Du snakker egentlig om at registeret ditt er blitt dobbelt så svært?, spør Lindmo.

– Ja, det er galskap det der, ler artisten.

– Jeg har lyst til å bidra til at folk blir mer åpne og ærlige om ting. Spesielt gutter og menn har godt av det.

Justad slo gjennom med debutplaten «Riv i hjertet» i 2015. Særlig tittelsporet slo an, og albumet ble liggende på VG-lista i over et år.

Artisten blir ofte omtalt som et norsk svar på Håkan Hellström, og har blitt et yndet festivalnavn landet rundt.

Denne artikkelen handler om Sondre Justad