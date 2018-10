MODERAT POPSUKSESS: Frank Løke. Foto: KLAUDIA LECH

Frank Løkes artistkarriere går trått

Låten hans debuterte på 13. plass - og tallet ser ikke ut til å bære hell med seg for TV-kjendisen.

Publisert: 15.10.18 21:59

Det norske popåret 2018 vil blant annet bli husket for at en avdanket sportsutøver med fersk TV-berømmelse og lite artisterfaring lagde en av årets største hits.

Men det er ikke Frank Løke det siktes til her. Det går nemlig ikke så bra for den avskjedigede «Skal vi danse»-deltagerens singel «Actionfrank».

Sangen fikk forsåvidt en lovende start, med 13. plass som førsteukeplassering på VG-lista , Norges offisielle hitliste.

Men i uke 2 har «Actionfrank» sunket til 19. plass. Og tallene på Spotify – som dominerer grunnlaget for VG-lista – lover heller ikke godt for Løke.

På Spotifys daglig oppdaterte liste ligger singelen nå på 31. plass. Og pilen peker nedover.

Hansen beklager

Til sammen har «Actionfrank» i skrivende stund 926.009 avspillinger hos streamingtjenesten, etter to og en halv uke på markedet.

Til sammenligning brukte Mads Hansens «Sommerkroppen» under to døgn på å nå tilsvarende tall. Den tilbragte deretter åtte strake uker på toppen av VG-lista, og har passert 18 millioner Spotify-spillinger.

I en optimistisk Instagram -post dagen etter singelslipp, gjorde Frank Løke det klart at han selv hadde håp om å nå toppen.

– Jeg inviterer til kjempeparty med fri flyt av piker, mannebein, vin og sang, hvis vi klarer det, skrev han der.

I et intervju med P4 sa Mads Hansen nylig at han ville beklage til det norske folk for hva han hadde stelt i stand.

– Jeg skjønte ikke hva jeg satte i gang. At enhver person i offentligheten nå plutselig skal gi ut sang ... Det er bare å beklage, for det var ikke intensjonen min.

Kan bli mer musikk

Løke ønsker for sin del ikke å bli sammenlignet med den nå pensjonerte popstjernen Hansen.

– Han leverte jo tidenes hit, medgir Løke overfor VG.

Den tidligere håndballspilleren sier seg fornøyd med snart å passere en million på Spotify.

– Jeg håper låten ikke dør helt ut. Vi har ambisjoner om å nå tre millioner før jul.

Apropos nevnte høytid truer Løke nå med å gi ut en julelåt.

Sangen er ikke laget, forteller han, og det vil kun skje hvis tilstrekkelig mange melder interesse i sosiale medier.

Coverkonseptet er imidlertid klart. Der vil Løke posere ved et juletre, i en «Rudolf-mankini», omgitt av det han kaller «hurrajenter».

– Der står jeg med en pakke foran mine edle deler, og så står det «Actionfrank garanterer harde pakker til jul».