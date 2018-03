DRAPSDØMT: Bertrand Cantat på scenen i La Rochelle 1. mars i år. Foto: XAVIER LEOTY / AFP

Drapsdømt rocker avlyser opptreden etter protester

Publisert: 13.03.18 12:18 Oppdatert: 13.03.18 13:40

Bertrand Cantat skulle opptre på festivalen Papillons de Nuit. Det blir ikke noe av etter at en protestaksjon har samlet 75.000 underskrifter.

Cantat ledet det populære franske rockebandet Noir Desir, som var store på 80- og 90-tallet. I 2004 ble han dømt for å ha drept kjæresten , 41-årige Marie Trintignant. Cantat slo henne så hardt på et hotellrom i Litauen at hun døde av skadene noen dager senere.

Sangeren ble dømt for drap i 2004. Han slapp fri bare tre år senere, etter å ha sonet halve fengselsstraffen. Cantat gjenopptok musikkarrieren, og var sågar booket til å opptre under Papillons de Nuit i Saint-Laurent-de-Cuvet i Frankrike i sommer. Det fikk mange til å reagere, og en nettaksjon ble startet for å stoppe opptredene, skriver NME.com.

– Ved å invitere Bertrand Cantat ser dere gjennom fingrene med vold i hjemmet og vold mot kvinner, heter det i oppropet.

To andre festivaler har droppet Cantat fra lineupen, men Papillons de Nuit har til nå nektet å la seg presse ved å hevde at de kun har kunsteriske kriterier for booking.

Dermed er det Cantat selv som har valgt å avlyse opptredenen. I følge AFP har han valgt å trekke seg for å lette på presset mot festivalarrangørene og for å stoppe kontroversene.

Drepte Marie Trintignants familie har uttrykt stor misnøye med at Cantat får lov til å fortsette å opptre.

– Hvordan kan han gjøre dette, en mann alle vet har drept et menneske, sier moren i følge AFP i et TV-intervju som skal vises mandag.

– Hvordan våger han? Jeg synes det er en stor skam, det er upassende og motbydelig at han skal stå på en scene.